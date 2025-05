Questura, finestre rotte e guasti. Baldelli: "Lavori per un milione"

"Lavori già pronti per oltre un milione di euro". E’ quanto annuncia Antonio Baldelli, deputato FdI, a proposito della Questura di Pesaro le cui condizioni strutturali "non sono accettabili e richiedono interventi rapidi e concreti. L’edificio dispone già di un progetto esecutivo di riqualificazione, completo e già verificato, quindi immediatamente appaltabile. Progetto che, tra l’altro, prevede importanti interventi anche su impianti e infissi. Tuttavia, nel corso della progettazione sono emerse difformità edilizie che rendono necessario un passaggio preliminare di regolarizzazione urbanistica. Accanto al progetto principale si sta predisponendo, in via d’urgenza e autonomamente rispetto all’intervento da un milione di euro, l’avvio di ulteriori lavori per il ripristino dei controsoffitti oggetto di infiltrazioni e della parte della copertura ammalorata. Una problematica più recente, alla quale si darà una risposta tempestiva. Si tratta di un intervento dal valore stimato in circa 150mila euro, già oggetto di sopralluoghi da parte dei tecnici incaricati nelle settimane scorse e per il quale sono state attivate tutte le procedure".

E ieri mattina, in Questura a Pesaro, si è svolto il periodico sopralluogo sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. "Il Siulp era l’unico sindacato presente", fa sapere Marco Lanzi, segretario provinciale. Tra le criticità emerse, spicca l’impossibilità di effettuare il controllo semestrale degli estintori a causa della mancata assegnazione di fondi. "Se scoppia un incendio non sappiamo neanche se gli estintori sono funzionanti", denuncia Marco Lanzi. A questo si aggiungono numerose problematiche strutturali: luci guaste, finestre rotte, cedimenti in più locali della Questura e infiltrazioni d’acqua negli uffici al primo e secondo piano della sede di via Giusti. Il sindacato ha poi riacceso i riflettori su una vicenda che affonda le radici negli anni ’90: l’ex carcere minorile di Pesaro, all’epoca immobile demaniale, rappresentava, secondo il Siulp, la sede ideale per realizzare la nuova Questura.

L’area era già di proprietà dello Stato, in posizione strategica e con spazi adeguati. Tuttavia, le scelte politiche dell’epoca portarono a destinare l’edificio ad altri scopi. Critiche anche all’attuale sede della polizia stradale, nella zona della Torraccia: "L’area della Torraccia allora aveva a disposizione poco più di 3000 metri quadri, assolutamente insufficienti per una nuova Questura. E l’idea di collocare gli operatori di polizia all’interno di container o prefabbricati sarebbe l’ennesima offesa e umiliazione inferta alle donne e agli uomini della polizia di Stato della nostra provincia".