"Qui c’è un osservatorio diffuso"

Se il comune di Urbino apre alla ’grafologia’ per meglio comprendere le inclinazioni dei bambini delle scuole elementari, a Pesaro ecco cosa si fa. Lo spiega l’assessora Camilla Murgia (foto): "Noi abbiamo il coordinamento pedagogico che fa da osservatorio con le scuole per capire le attitudini dei bambini per favorire interventi mirati. In questo modo si instaura con le maestre un rapporto continuo per focalizzare disagi o possibili disagi ma anche le attitudini come la musica e l’amore per gli animali. Poi gli istituti lavorano anche in autonomia favorendo iniziative di grande qualità. Azioni mirate però come la grafologia o la pre grafologia in classe non ne abbiamo ma possiamo contare su esperti che vengono spesso a valutare situazioni e ad indicare dei percorsi per valorizzare le inclinazioni dei bambini".