"Qui da voi ho visto cose sublimi"

Il discorso del ministro "Ho conosciuto una realtà meravigliosa, ho visto cose sublimi, accompagnato dagli studenti e da dei professori che sono dei maestri con la M maiuscola. Ed è importante che questi docenti continuino a insegnare quest’arte, questa teoria di creatività, di genialità che viene trasmessa da secoli. Un ringraziamento agli alunni per aver scelto con coraggio e avvedutezza un percorso di questo tipo, di cui abbiamo straordinariamente bisogno, legato al libro. In una società dove arrivano sempre più prepotentemente l’IA, le nuove tecnologie, gli smartphone, la cultura del libro, della carta e della penna deve essere difesa e rilanciata. Il libro stimola quattro sensi: la vista, l’udito quando si volta la pagina, un rumore bellissimo, il tatto che te lo fa gustare con le dita, e il profumo che si sente con l’olfatto. Sensazioni meravigliose che arricchiscono gli studenti e l’essere umano in generale. Mi ha fatto molto piacere vedere che sono stati ben spesi i fondi del Pnrr per macchinari e strumenti fortemente innovativi perché è doveroso proiettarsi nel futuro, ma devo dire che quando sono entrato nella stanza con fotocamere e accessori digitali esposti altamente performanti, in questa giornata calda e di sole, mi è venuto addosso un po’ di freddo, cosa che non ho provato assolutamente accanto ai torchi e ai macchinari tradizionali visti poco prima, che certamente non hanno le stesse performance ma hanno qualche cosa di inimitabile, un calore che ti accompagna, che ti illumina il cuore, e te lo riscalda. Ringrazio la preside, il sindaco e tutti coloro che mi hanno accolto, perché mi hanno fatto un regalo a invitarmi qui".