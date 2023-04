"Qui, dove la cicogna viaggia ancora spedita"

A Urbino sono nati 141 bambini dall’inizio dell’anno, un numero simile a quello dello stesso periodo del 2022. A dirlo è Leone Condemi, primario dell’Unità operativa di ostetricia e ginecologia dell’Ospedale.

"Questo è un grande risultato. Rispetto allo scorso anno, nello stesso periodo, siamo a circa 9 parti in meno, in linea con le altre strutture dell’Ast, quindi con Pesaro e Fano. Ribadendo - prosegue Condemi - la riduzione del personale che viene sopperito con l’aiuto delle cooperative. Come sempre nel nostro reparto non manca la doppia guardia mattutina e pomeridiana così come quella notturna e i reperibili. Il nostro è un reparto sicuro ed efficiente nei servizi grazie alle professionalità impiegate. Come accade nei grandi ospedali".

Questo il quadro del dipartimento materno infantile urbinate che partecipa alla settimana aperta promossa dall’Ast, per venerdì è prevista una giornata dedicata alle neo e future mamme e alle donne in menopausa, con una serie di servizi per volersi bene. Dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.30 si potrà partecipare, previa prenotazione, ad una serie di laboratori che comprendono il belly painting, cioè il disegnare il grembo della mamma, le letture ad alta voce ma anche conoscere il perineo. "Sono tutti servizi gratuiti realizzati con il nostro personale, l’Ast e le associazioni. Oltre alle visite le ostetriche hanno pensato a laboratori e momenti di condivisione. E’ una giornata open anche se le porte del nostro reparto sono sempre aperte (ogni ultimo venerdì del mese le donne possono entrare in contatto con il personale per conoscere il momento del parto), ma il 21 aprile abbiamo una serie di attività che normalmente non ci sono. Penso alla dietista e i consigli per l’alimentazione in gravidanza o come esercitare il perineo", dice Condemi.

"Quest’anno - prosegue la ginecologa Francesca Simoncini - il nostro focus si è rivolto principalmente alle donne in gravidanza e a quelle in menopausa, che verranno accolte e guidate nei locali del nostro reparto in un percorso che prevede laboratori interattivi alla tutela del benessere del pavimento pelvico e alla cura del rapporto madre bambino nei primi giorni di vita del bimbo".

"Ad oggi ci sono già 50 donne prenotate per venerdì, è possibile partecipare telefonando al numero 0722 301115. Vi aspettiamo, noi da anni ci impegniamo a creare momenti gratuiti per informare e coinvolgere", conclude la coordinatrice di reparto, Enrica Ferri.

Francesco Pierucci