"Qui il vero rebus sono i parcheggi"

"Per me rispetto allo scorso anno le cose non cambiano – dice Sergio Mezzanotti titolare del bar ristorantino ’Gemelli’ di Baia Flaminia –. Questo vale anche per il problema della musica, perché di eventi ne facciamo pochi anche perché organizzarne uno è come andare a fare un’analisi del sangue. Fai prima a morire. Il vero problema della Baia sono invece i parcheggi perché sono rimasti quelli degli anni Ottanta quando c’erano solo quattro capanni in legno. Adesso le attività si sono moltiplicate e non si trova posto. Vedo girare la stessa auto anche 7-8 volte per cercare un posto. Alla faccia dell’inquinamento e del parco San Bartolo. Le navette? Ci sono ma la gente non le usa".