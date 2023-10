"Qui la droga è ovunque, viviamo nel terrore"

I residenti di via Montegrappa, di fianco al cavalcaferrovia, non capiscono perché devono convivere ogni giorno con gruppi di tossicodipendenti e spacciatori. I quali non fanno niente per nascondere la loro attività. Si ritrovano ogni mattina tra la banca, i negozi e le abitazioni rimanendo in strada fino a sera, ovviamente per incontrare compratori di droga o per preparare nuove strategie e affari. "Sono generalmente gruppi di nigeriani – spiegano i residenti, che non vogliono apparire per paura di ritorsioni – i quali hanno il pieno controllo della zona dove si spaccia a cielo aperto. Prima avveniva soprattutto nel parco del monumento alla Resistenza ma ora per i lavori al ponte che ha portato alla recinzione di un’ampia area del parco, si ritrovano in via Montegrappa e negli angoli della strada, magari davanti ai negozi, uffici e case. Ogni tanto chiamiamo la polizia, una pattuglia arriva, controlla i documenti e poi se ne va perché apparentemente quelle persone non fanno niente di male. Il problema è che la loro semplice presenza attira spacciatori e tossicodipendenti i quali arrivano spesso in bici o scooter, acquistano o smerciano sotto il ponte e se ne vanno, incuranti di tutti e tutto".