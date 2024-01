"Qui non si può fare una discarica"

"Siamo qui, insieme alla collega Irene Manzi, per dare seguito innanzitutto all’ iniziativa che abbiamo fatto insieme al gruppo dei Verdi alla Camera di Montecitorio per dire no a questa discarica". Parole del deputato ascolano Augusto Curti, che ieri ha visitato la vallata di Riceci: con lui c’erano anche la consigliera regionale Micaela Vitri e il "verde" Gianluca Carrabs: "Un no che non è solo ideologico o politico – ha proseguito – ma è un no perché non ci sono le condizioni per andare avanti e realizzare una discarica in questo bellissimo posto. Sappiamo benissimo che, da un punto di vista tecnico, non ci sono le distanze che dovrebbero essere rispettate in base alla normativa regionale. Ma pongo anche un’altra questione che è anche più di carattere politico che interessa, a mio avviso, l’assessore regionale Aguzzi, ed è quella che non si è ancora dato seguito a quello che deve essere il piano regionale dei rifiuti e quindi oggi fare un ragionamento su questa discarica è un ragionamento totalmente scollegato da quello che, invece, dovrà essere un ragionamento fatto di carattere non solo provinciale, ma anche regionale".