"Qui stiamo proprio da re Ma ci sono pochi svaghi"

Si sono presi pure una querela per schiamazzi da parte dei vicini di casa, anche se loro dichiarano di passare la maggior parte delle loro serate "con una tisana calda e qualche gioco da tavolo". A raccontarcelo è stata Beatrice Gelsumini, 22enne, originaria di Pescara, che da tre anni è tra i 24 studenti che vivono in via Petrucci, in pieno centro storico, nella residenza universitaria dell’Erdis.

Lì, all’interno della palazzina di tre piani che ospita 6 interni con 24 posti letto, cucina, sala comune, bagni e lavanderia vi sono studenti da tutto il mondo: ucraini, kazaki, indiani ma anche marchigiani, abruzzesi, siciliani e napoletani. Cinque di loro studiano infermieristica a Pesaro e svolgono anche tirocini al San Salvatore, notturni e diurni. Altri tre studiano ingegneria e i restanti frequentano il Conservatorio Rossini, a due passi dalla struttura. "Quasi tutti quelli che alloggiano qui hanno una borsa di studio, io compresa – racconta la ventenne Eva Carotti, studentessa di infermieristica -. Mensilmente ci vengono detratti da quella circa 190 euro, ovvero il costo di vitto e alloggio riferito alla residenza. Qui ci troviamo bene, abbiamo tutto ciò che ci serve ed è una soluzione sicuramente migliore di qualsiasi altro affitto che si può trovare in giro per la città, che spesso risultano dispendiosi e lontani dalle strutture che interessano a noi".

Ed infatti, a tutti gli studenti della residenza ogni giorno vengono portati i pasti – pranzi e cene – cucinati dalla mensa "Cimas" di via Verdi. Almeno una volta alla settimana vi è anche una donna di servizio che riordina e pulisce tutta la struttura. Inoltre, la posizione strategica della residenza risulta comoda per gli studenti non solo ai fini del raggiungimento delle diverse sedi universitarie o accademiche ma anche per lo sviluppo della vita mondana anche se "a Pesaro durante i periodi invernali troviamo poco da fare – dice Gelsumini -, a volte passiamo i sabati al Menga (il circolo Mengaroni) ma oltre a quello abbiamo poco da fare, è buono che sotto quel punto di vista la città si apra a nuova linfa".

Nessuno però tornerebbe indietro ad un normale appartamento in affitto: "Questo è il mio primo anno qui – spiega il ventenne Simone Ciufoli, originario di Cagli e studente di infermieristica – e non tornerei indietro per nulla al mondo. Prima spendevo oltre 500 euro per l’affitto di una casa in via Milano che, oltre ad essere malmessa, era anche lontana dall’ospedale. Oltre a quello dovevo pagare anche le bollette e, chiaramente, il vitto che passa sempre in secondo piano ma che è estremamente dispendioso da queste parti. Qui in via Petrucci – conclude Ciufoli - abbiamo tutti i comfort ad un prezzo accessibile".

Giorgia Monticelli