Quindici chiometri sui pedali. Il Nerone re del Giro donne

Per tutti sarà una tappa decisiva per le sorti del Giro d’Italia Women 2025 quella che il giorno 12 luglio partirà da Fermignano per raggiungere Monte Nerone: 15 km di salita che metterà alla dura prova le partecipanti. A ‘provare’ l’itinerario si sono cimentati domenica scorsa alcuni ciclisti amatoriali guidati dall’’ex Ct della nazionale di ciclismo maschile Davide Cassani; la comitiva è partita da Fermignano (dove è previsto lo start) ed è arrivata sul Nerone (Piobbico) poco dopo mezzogiorno. Nello specifico la tappa che interesserà in maniera significativa in territorio è la numero 7 e sarà lunga 150 km.

Il Monte Nerone verrà affrontato da Pian di Molino (strada nazionale Apecchiese), per una scalata che misura 15 km e ha una pendenza media del 6,5%. Per le atlete viste le difficoltà del percorso sarà l’occasione per provare a conquistare la Maglia Rosa o recuperare posizioni in classifica. Le pendenze di Monte Nerone sono abbastanza costanti, variano tra il 7 e il 10%, è più comoda nel primo tratto, fino a Pian di Trebbio, e leggermente più impegnativa nel secondo. Il tratto di strada è molto noto a bikers, escursionisti e anche sciatori. Nel 2009, nell’edizione del centenario, il Monte Nerone fu protagonista del passaggio del Giro d’Italia maschile, nel percorso dal versante più duro di Pianello (Cagli) con il traguardo finale in cima a Monte Petrano, Per la cronaca la tappa del 2009 la vinse Carlos Sastre davanti alla Maglia Rosa Denis Menchov. A salire domenica al Rifugio Corsini (Piobbico) anche il direttore del giro d’Italia Mauro Vegni (della Rcs Sport), il consigliere regionale Giacomo Rossi, il presidente della Provincia Giuseppe Paolini, il presidente dell’Unione Montana del Catria e Nerone Alessandro Piccini e quello dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro Stefano Parri, oltre i sindaci di Fermignano Feduzi, di Lunano Dini, di Piobbico Urbini, di Apecchio Nicolucci e il presidente della società Sciovie Monte Nerone Maurizio Bologna. Tutti i presenti hanno sottolineato come la tappa sia un momento importante per la promozione turistica del territorio.

Amedeo Pisciolini