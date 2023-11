Quindici metri di albero. Il Natale prende il volo

Si erge per 15 metri d’altezza ed è da ieri il protagonista indiscusso di piazza del Popolo, ma si dovrà aspettare almeno fino a sabato 26 novembre per vederlo acceso e illuminato da ben 100mila luci a led a basso consumo (lo stesso numero di led era stato utilizzato anche nel 2021 e 2022) poste sui rami dell’abete.

Parliamo dell’albero di Natale che è approdato ieri mattina nel cuore della città dopo un salvataggio in extremis: "L’albero viene da Candelara, era nella proprietà privata di un’abitazione e con queste forti raffiche di vento che soffiano in questi giorni rischiava di cadere sulla casa a fianco, dove al suo interno vive anche un signore anziano e la situazione creava preoccupazione ai famigliari – spiega Pietro Mola Genghi dell’impresa elettrica ‘Iem’ che da oltre 20 anni addobba e posiziona, assieme al padre Giacomo, l’albero di Natale pesarese -. I proprietari del terreno dove stava l’albero hanno deciso quindi di donarcelo perché altrimenti l’avrebbero dovuto abbattere per motivi di sicurezza. Ci teniamo a rassicurare le tante persone che anche gli scorsi anni si sono preoccupate della provenienza degli abeti, che non abbattiamo nulla ma diamo nuova vita".

Ma è adesso che inizia il lavoro duro: Pietro e suo padre Giacomo calcolano almeno altri 12 giorni di tempo per tempestare l’albero di migliaia di lucine prima dell’accensione definitiva. "Sembra un lavoro da niente, ma ogni blocco composto da trenta luci va alimentato direttamente sopra i rami dell’albero dove noi arriviamo grazie all’aiuto di un elevatore – spiega Pietro Mola Genghi -. Immaginate ripetere questo processo per 100mila lampadine in un albero alto 15 metri: un lavoro che richiedere il suo tempo". L’albero, che in partenza era alto 19 metri, è stato leggermente accorciato per renderlo più sicuro e stabile. Nei prossimi giorni proseguiranno i lavori di potatura delle foglie e dei rami in eccesso, fino all’applicazione dei 100mila led. Confermata invece la pista di ghiaccio in piazzale Matteotti e le casette di legno in piazza del Popolo.

g.m.