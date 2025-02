Quinta vittoria di fila per il Moie. Biagio al tappeto

VALLESINA

2

BIAGIO NAZZARO

1

VALLESINA: Panfoli, Gregorini, Cameruccio, Carboni, Balducci, Marini, Nardone (25’ st Sassaroli), Mosca, Pieralisi (40’st Pandolfi), Paolucci (38’ Giampaoletti), Costantini ( 27’st Nacciarriti). All. Rossi

BIAGIO NAZZARO: Bottaluscio, Doria, Bacchiocco, Cardinali, Tamburini (25’ st Rabini), Serfilippi (25’ st Rragamo), Rossini ( 38’ st Ottaviani), Parasecoli, Gabrielloni, Carboni, Severini. All. Fenucci

Arbitro: Cacchiarelli di San Benedeto del Tronto

Reti: 15’ pt Nardone, 35’ st Sassaroli, 42’ st Ottaviani

Il Moie centra il suo quinto successo consecutivo e fa suo il derby molto sentito contro la Biagio Nazzaro. Partono subito forti i moiaroli che al 15’ trovano la rete del vantaggio con Nardone. L’undici di Fenucci non riesce ad ingranare la marcia ma comunque si difende bene ed evita la debacle. Nel secondo tempo viene fuori meglio la Biagio, che si fa propositiva in contrapposizione ad un Moie comunque molto dinamico. Al 35’ l’episodio che sembrava aver chiuso definitivamente i conti, con Pieralisi che pesca Sassaroli che da sotto porto in scivolata fa 2-0. Il match si riapre a poco dallo scadere con Ottaviani che riesce a trovare il guizzo giusto, portando gli ospiti ad un gol di scarto dal pari.