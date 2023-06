Qul ’clic’ che decide chi sta dentro e chi sta fuori

...dalla Prima

Sempre di più le nostre vite annaspano su questo interruttore, il clic che stabilisce se sei "dentro" o "fuori", in tutti i settori: lavoro, amicizie, relazioni, ecc... E l’errore che facciamo troppo spesso è pensare che ogni volta che dovendo gestire (quando siamo noi a gestirla) una diversità o mancanza di altri, questa sia qualcosa che complica le nostre esistenze, invece di arricchirle. E quindi la scartiamo. Eppure, anche solo biologicamente parlando, la natura insegna che l’unione del diverso spesso dà vita a creature più resistenti. A volte più ricche. Solo che è più comodo escludere, dicendo a una ragazza sorda, più o meno gentilmente, che a causa di quella disabilità "...mi dispiace, non puoi lavorare con noi".

Servono invece altre vedute per investire su quella diversità, che sarà mancanza, ma può tramutarsi in ricchezza più (e meglio) della normalità.

"Investire", nel senso più ampio del termine, è qualcosa che porta rischi, ma chi non lo fa generalmente resta dov’è. Così, l’inerzia della mente che tende a cercare luoghi sicuri e consolidati, può tramutarsi in un attimo, stavolta sì, in incapacità e inadeguatezza. Se non cambi, resti indietro. Eppure un calzino bucato, alla fine, si ricompra con poco. E riuscire con un guizzo a far sentire "dentro" uno che è tenuto "fuori" da un qualsiasi ’buco’ che indebolisce la sua vita, ecco, non ha prezzo.

Alessandro Mazzanti