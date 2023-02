Quote da Cingoli verso Pesaro?

Il prossimo settembre si esaurirà la disponibilità della discarica di Cingoli, inaugurata nel giugno 2014. Quindi dove andranno i rifiuti? "Noi siamo a disposizione – ha ribadito il presidente del Cosmari, la società che smaltisce i rifiuti nel maceratese, Giuseppe Giampaoli –, pur non essendo di nostra competenza la scelta del sito. Abbiamo fornito i dati. E abbiamo chiesto le disponibilità per altri siti in regione: l’unico sarebbe nel Pesarese, di conseguenza con costi molto alti sia per i trasporti che per lo smaltimento. I primi di marzo faremo un’assemblea con i sindaci e con il presidente Ata (lo stesso Parcaroli) per fare il punto. Come Cosmari possiamo fungere da soggetto facilitatore sul fronte costi e impatti".