Racchettate di beneficenza, alla Baia arriva il torneo Padel a favore dello Iopra

Tanti invitati, ieri in sala rossa, per la presentazione del 3° Trofeo Padel-Iopra, torneo a scopo benefico che si svolgerà sabato e domenica prossimi in via Parigi a Baia Flaminia. Le quote di iscrizione dei partecipanti e le offerte di chi andrà a vedere saranno devolute e allo Iopra.

"Ringrazio tutti per la presenza – ha esordito Leonardo Stacchiotti, uno dei soci con Riccardo Vampa, Riccardo Tombini, Giacomo Ceccarelli, Gianluca Polei, Giacomo Di Marzio e Tommaso Del Grande dello Smash Padel –. E’ nato tutto nel 2021 dall’idea di Micaela Vitri che ci ha sostenuto con l’aiuto della Regione. Siamo riusciti di anno in anno a coinvolgere sempre più persone ed associazioni nella raccolta fondi per lo Iopra. Per questa edizione abbiamo pensato di formare squadre di 46 persone miste (oggi sono 26) che disputeranno scontri diretti sabato 9 settembre coinvolgendo oltre 120 giocatori. La mattina di domenica ci saranno le finali, poi alle 13,30, pranzo offerto ai partecipanti dall’associazione ’I commercianti della Baia’ di Confesercenti qui rappresentati dal presidente Goffredo Ferri. Abbiamo riservato un campo con dei giochi goliardici a tema Padel, gestito dai maestri Edo ed Enry. Verrà anche premiata la migliore squadra goliardica". "Questo torneo – ha detto la consigliera regionale Vitri – è nato per canalizzare a fin di bene l’energia che il padel ha messo in moto. Un’idea condivisa dallo Smash, Iopra, Lions e Commercianti della Baia. L’istituto oncologico pesarese, grazie ai suoi medici e infermieri, rappresenta un supporto prezioso per l’assistenza domiciliare, in un momento in cui la sanità ha carenze". Presenti i rappresentanti del Lions Della Rovere Pesaro con il presidente Gabriele Belfatto e i Lions di Gabicce Mare con il presidente Alessandro Bettini. Quindi Luigina Evangelisti Corsini, presidente dello Iopra, ha ricordato: "Il nostro è un lavoro di sostegno ai malati oncologici e loro familiari; li aiutiamo sotto vari aspetti, siamo presenti con 3 medici e 3 infermieri dando un supporto psicologico, collaborativo e di assistenza. Assistiamo gratuitamente 150 pazienti l’anno. Questo torneo ci dà una grossa mano. Lo Iopra a Pesaro è nato 36 anni fa, negli ultimi tempi la nostra attività, causa Covid, è stata limitata perché le difficoltà sono state tante, ma non molliamo ed andiamo avanti. Ringrazio tutti i collaboratori e gli sponsor". Ha concluso l’assessore Mila Della Dora: "Una bella iniziativa che unisce sport, beneficenza e divertimento; invito tutti a partecipare, sia in campo che sugli spalti, per dare un contributo allo Iopra. Ringrazio lo Smash che ha aperto ben 9 campi di Padel".

Luigi Diotalevi