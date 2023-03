"Raccogliamo i tappi di plastica per fare un pozzo in Tanzania"

Qual è il collegamento tra la Tanzania e l’Istituto comprensivo “Anna Frank“ di Sassocorvaro Auditore? Una raccolta di tappi di plastica per contribuire alla costruzione di pozzi in Tanzania. L’istituto ha inaugurato ieri mattina, in ogni suo plesso, la raccolta, in collaborazione con il Cmsr (Centro Mondialità Sviluppo Reciproco) di Livorno e dove tutti i cittadini possono conferire tappi. Le aziende che li ritirano e riciclano danno un corrispettivo di soldi al Cmsr e questi fondi vengono inviati a Dodoma per la costruzione di pozzi o acquedotti nei villaggi.

I docenti dell’Anna Frank che è il secondo centro di raccolta in tutte le Marche, hanno deciso, di sposare questa iniziativa per sensibilizzare la popolazione alla tematica del riciclaggio e per promuovere la sostenibilità e la solidarietà internazionale.

"La raccolta dei tappi di plastica non è faticosa, lo stanno ben dimostrando i nostri alunni che ogni giorno ci portano buste piene di tappi e di sorrisi", spiega la professoressa Alessandra Cappiello, promotrice del progetto. Per costruire un pozzo servono 26 tonnellate di tappi, quali sono quelli ammessi? Quelli di bibite e acqua, detersivi, bagnoschiuma, shampoo, creme, dentifrici, capsule di ovetti di cioccolata, penne e pennarelli. Per maggiori informazioni www.icsannafrank.edu.it o il profilo Fb "Istituto Statale Comprensivo Anna Frank".

fra. pier.