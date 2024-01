Raccogliete i coupon e votate. Poi ci sarà la festa finale

Luca Grilli e Silvana Della Fornace sono altri due dei candidati al ‘Cittadino dell’anno’, la nostra iniziativa che racconta storie e personaggi della provincia.

Il primo insegna Business and Management Engineering al Politecnico di Milano,

l’altra è la presidente del Banco Alimentare. Sono ambedue pesaresi. Nelle interviste qui sotto raccontano parte della loro vita, della loro storia e anche della loro formazione.

Andremo avanti con le interviste nei prossimi giorni e con la pubblicazione del tagliando fino al 9 marzo: il giorno successivo scadrà il termine per far pervenire in redazione i coupon compilati.

Dopodiché, annunceremo i vincitori nel corso di una

cerimonia pubblica, con luogo

e data ancora da fissare: seguiteci e saprete tutto.

Nel frattempo, non vi resta che votare. E occhio, perché di voti ne servono tanti.