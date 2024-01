Raccogliete i coupon e votate. Poi ci sarà la festa finale

Antonino Barrasso e Francesco Vitali sono altri due dei candidati al ‘Cittadino dell’anno’, la nostra iniziativa che racconta storie e personaggi della provincia. E oggi sono loro i protagonisti, con le loro attività e le loro battaglie che li vedono in prima linea per motivi diversi: da un latto il luogotenente dei carabinieri in pensione che assiste le donne vittime di rati da ‘codice rosso’, dall’altra il giovane che si batte nel nome della sorella Benedetta, morta nella strage della Lanterna Azzurra di Corinaldo.

Andremo avanti con le interviste nei prossimi giorni e con la pubblicazione del tagliando fino al 9 marzo: il giorno successivo scadrà il termine per far pervenire in redazione i coupon compilati. Dopodiché, annunceremo i vincitori nel corso di una cerimonia pubblica, con luogo e data ancora da fissare: seguiteci e saprete tutto. Nel frattempo, non vi resta che votare. E occhio, perché di voti ne servono tanti.