Raccolta dei rifiuti:. Fossombrone rilancia

La giunta di Fossombrone ha approvato una delibera che vuole porsi come un punto di svolta nella gestione dei rifiuti urbani. L’obiettivo è potenziare la raccolta differenziata e ridurre la quantità di rifiuti che finiscono in discarica. Questo in linea con le normative nazionali e regionali e per la tutela dell’ambiente.

La delibera prevede l’avvio di una procedura per il potenziamento della raccolta differenziata e per la realizzazione di un centro di raccolta a San Martino del Piano. Un passo fondamentale per migliorare la performance del comune, che nel 2023 ha raggiunto una percentuale di raccolta differenziata del 70,48%, un dato che l’amministrazione non considera sufficiente. Il potenziamento del servizio andrà di pari passo con la realizzazione del nuovo centro di raccolta, un’infrastruttura strategica che permetterà ai cittadini di conferire diverse tipologie di rifiuti in modo corretto, facilitando il recupero e il riciclaggio. Il progetto per il centro di raccolta sarà a cura di Aset s.p.a., che si occuperà anche del potenziamento del servizio di raccolta. La scelta dell’amministrazione è ricaduta sulla proposta ritenuta la più funzionale per le caratteristiche del territorio comunale di Fossombrone, che si estende per 106 chilometri quadrati e conta 9.063 abitanti (al 31 dicembre 2023). L’incremento dei costi del nuovo servizio, pari a 203mila euro e spiccioli, sarà recuperato nel piano tariffario nell’arco di tre anni, senza superare il “price cap“ annuale.

Il nuovo sistema di raccolta differenziata dovrebbe partire dal 15 gennaio 2026, il centro di raccolta a San Martino comincerà l’attività nei primi mesi dello stesso anno. La tempistica prevista è ambiziosa, speriamo non sia anche troppo ottimistica. La giunta sottolinea l’importanza di sensibilizzare la popolazione verso una corretta cultura del recupero e del riutilizzo, l’amministrazione comunale punta a superare l’80% di differenziata, "un obiettivo ambizioso, ma raggiungibile con la collaborazione di tutti i cittadini", spiega il vicesindaco Chiarabilli.

a. bia.