Raccolta dei rifiuti Importanti novità

SAN LORENZO

L’amministrazione comunale di San Lorenzo in Campo ha indetto un incontro pubblico per domani sera alle 20,45 in sala consiliare, per illustrare le novità previste per il servizio di igiene urbana. Accanto al sindaco Dellonti e all’assessore all’ambiente Martina Feduzi, ci saranno Angelo Di Campli e Andrea Canzano, rispettivamente direttore tecnico e responsabile della comunicazione di Rieco Spa, la società che si è aggiudicata il nuovo appalto quinquennale 2023-2027 del servizio. "Novità e servizi aggiuntivi – anticipa il sindaco – senza che siano previsti aumenti di costi per cittadini e imprese".