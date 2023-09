Raccolta differenziata. Cambiano i bidoni

Cambiamenti in vista per la raccolta differenziata nella zona mare di Pesaro, con nuovi bidoni, cassonetti e nuovi colori – riferiti a carta e vetro – per la raccolta differenziata. "Si tratta di un importante investimento realizzato da Marche Multiservizi – scrivono in una nota da Mms –. L’obiettivo di questa omologazione dei colori è di creare un modello unico per facilitare la riconoscibilità dei contenitori". Quanto alla carta verrà richiesto all’utenza di utilizzare il colore blu che va a sostituire il rosso utilizzato finora, mentre per il vetro verrà introdotto il colore verde al posto del blu. La nuova colorazione, già sperimentata nel centro storico con le isole ecologiche informatizzate, per ora verrà gradualmente applicata solo nella zona mare dove, già da questi giorni, Marche Multiservizi è impegnata nella sostituzione dei contenitori della carta con quelli nuovi con il coperchio di colore blu. Successivamente si procederà con la sostituzione dei bidoni per il vetro con contenitori di colore verde. Complessivamente da qui alla fine del 2023 verranno sostituiti circa 600 tra bidoni e cassonetti: 350 del vetro e 250 della carta.

g.m