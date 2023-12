Addio porta a porta, arrivano le isole ecologiche in tutta la ztl: ecco quando

Pesaro, 21 dicembre 2023 – Addio alla raccolta differenziata porta a porta in tutto il centro storico. Il 5 febbraio inizierà ufficialmente, e su tutta la ztl, la raccolta differenziata tramite l’utilizzo delle isole ecologiche informatizzate. Ne saranno aggiunte, alle 6 attuali, altre 17. Per un totale di 23 ‘cassonetti intelligenti’ che riguarderanno circa 4mila utenze.

Un’isola ecologica (Foto di repertorio Dire)

Dove saranno le isole ecologiche

Ieri, durante il primo incontro pubblico con i cittadini sono state presentate le vie individuate per accogliere gli ulteriori 17 ‘lumaconi’, sono: via del Teatro, via Oberdan; via delle Galligarie; via Mazzini; via Massimo angolo Passeri; Piazza del Monte; via Cortirola; via Severini; Corso XI settembre angolo via Belvedere, via Barignani angolo via Zongo; via Mengaroni; via Petrucci angolo Bonamini; via dell’Annunziata; via di Ventura; via Bertozzini; via della Vetreria e via Gavardini. Le sei stazioni già attive, invece, si trovano in via Nobili, Del Moro, Bruno, Spada, Morselli e Borgomozzo.

INCONTRO PUBBLICO 20 DICEMBRE 2023

Tutte le vie prese in considerazione e indicate dall’azienda Mms come possibili postazioni e stazioni dei nuovi lumaconi, potrebbero essere modificate in base alle esigenze dell’utenza. Per esempio, ieri è stata già messa in discussione la postazione di via Severini (in zona Biblioteca San Giovanni) che potrebbe giù subire dei cambiamenti. L’ultimo giorno di raccolta porta a porta sarà sabato 3 febbraio, mentre il primo giorno di attivazione delle isole ecologiche sarà, appunto, lunedì 5 febbraio.

Carta smeraldo

Ad ogni lumacone si può accedere tramite tessera smeraldo - oppure tramite l’applicazione ‘Il Rifiutologo’ che richiede una registrazione – e che può essere ritirata dall’utenza nelle giornate del 18, 19, 20, 22, 23 gennaio dalle ore 10 alle ore 19 presso la sede del Quartiere 1, in via Gavardini 10. Al di fuori di quelle date per ritirare la tessera sarà necessario recarsi allo sportello clienti di Marche Multiservizi in via Mario del Monaco. Per ritirare la tessera dovrà presentarsi l’intestatario dell’utenza Tari o potrà delegare ad un’altra persona previa compilazione di apposito modulo.

Parcheggi tolti

In totale, inoltre, saranno una decina i parcheggi che verranno tolti per far spazio alle ulteriori 17 eco isole dislocate per le vie del centro storico. Parcheggi ‘mangiati’ che si vanno ad aggiungere a quelli eliminati dalle 6 stazioni già presenti in alcune vie del centro e che, già dai prossimi mesi, verranno recuperati in alcune vie fuori dalla ztl ma in prossimità del centro. Proprio come è già accaduto nelle aree di via Guidi e del parcheggio Carducci. I prossimi incontri pubblici che proseguiranno con la campagna informativa si terranno il 17 e 30 gennaio, dalle 18.30, nella sala del Consiglio comunale di Pesaro (piazza del Popolo 5).