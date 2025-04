Raccolta fondi in sua memoria. E oggi il rosario

Ieri mattina al campo da rugby in via Scarpellini il clima era carico di dolore. Giocatori e dirigenti si sono incontrati per un momento di riflessione dopo aver appreso la tragica notizia. Luca Cardellini era "un ragazzo cresciuto nel vivaio delle Formiche – si legge nel messaggio scambiato nelle varie chat –, ora educatore dei bambini e giocatore del Rugby Pesaro".

Il primo gesto, concreto, deciso dalla società è stato di mettere a disposizione un Iban per chiunque voglia fare una donazione. L’Iban è IT40O0306967684510779785780 ed è intestato alle "Formiche rugby" con la causale "In memoria di Luca Cardellini".

"Un grande dolore per tutti noi che lo abbiamo visto crescere – commenta il presidente delle ‘Formiche rugby’ Gabriele del Monte –. Siamo sconvolti e siamo vicini alla famiglia".

La società Pesaro Rugby ha affidato a un post sui social un messaggio di cordoglio. "Un ragazzo che aveva il giallorosso tatuato nel cuore, cresciuto prima nelle Formiche Rugby Pesaro e poi nella Pesaro Rugby. Un nostro compagno, un nove che nonostante la sua stazza non si era mai tirato indietro in uno sport di giganti, che nonostante i tanti infortuni non aveva mai smesso di lottare e si era sempre rialzato, col suo sorriso sempre acceso e la sua presenza costante al campo. Sempre disponibile con i bimbi del minirugby come fanno solo i cuori più puri. Fai buon viaggio Luchino!".

Ancora da fissare la data del funerale. Oggi alle 19 il rosario nella chiesa di Cattabrighe.