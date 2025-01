"Raccolta fondi per Notre Dame". Ma Macron doveva venire a prenderli

Correva la data 16 aprile 2019. Mentre Notre-Dame ardeva tra le fiamme, l’allora sindaco Matteo Ricci, annotava sui social: "Grande tristezza in città per l’incendio di uno dei luoghi sacri e monumentali più importanti del mondo. Ma Notre-Dame risorgerà e noi vogliamo essere subito vicini e solidali. Ho appena scritto al Presidente Emmanuel Macron (grande esperto e amante della musica di Rossini) per ribadire il nostro invito al Rossini Opera Festival durante il quale organizzeremo una serata internazionale di raccolta fondi per la ricostituzione della Cattedrale. La bellezza e il genio di #Rossini (deceduto proprio a Parigi) per la bellezza e la cultura mondiale. #wepesaro Rossini150".

Come è andata a finire a Parigi è stato sotto gli occhi del mondo il 7 dicembre 2024, quando in pompa magna, quattro anni scarsi complicati da una pandemia in mezzo, la Francia ha mostrato il pieno recupero della cattedrale. "Ma abbiamo, noi pesaresi, aiutato Notre Dame a risorgere? Se sì in che modo?". A porre la domanda, per nulla priva di malizia, ieri in Consiglio comunale sono stati i consiglieri di opposizione, anche al tempo dell’era Ricci, Giulia Marchionni e Dario Andreolli.

"Ci sembra chiara la strumentalità di richiedere 5 anni dopo e a un altro sindaco, aggiornamenti su un intendimento di 5 anni prima – ha detto il vicesindaco Daniele Vimini –. La "lettera inviata dall’allora sindaco Ricci, sottoscritta anche dalla minoranza, fu una lettera di solidarietà rispetto a quanto stava vivendo Parigi. Fu scritta anche per complimentarsi per l’efficienza dei soccorsi e per invitare il presidente Macron a Pesaro per organizzare un evento di solidarietà. Il presidente non ritenne di poter presenziare al Rof quell’anno e nemmeno l’anno seguente quando fu nuovamente invitato dal Comune e dal Rossini Opera Festival. Il venire a mancare di questo momento ha fatto venire a mancare anche l’evento per la raccolta fondi. Contestualmente si è appurato che tramite fondi di Parigi, dello Stato, di private donazioni i francesi avevano provveduto a reperire quanto necessario per il progetto di riqualificazione di Notre-Dame, inaugurato il 7 dicembre scorso".

Immediato il commento di Marchionni e Andreolli: "Un’altra dimostrazione dell’annuncite dell’ex sindaco Matteo Ricci".

Solidea Vitali Rosati