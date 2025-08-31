Raccolta funghi: al via un corso per l’abilitazione

Ancor prima di partire, è già tutto esaurito il corso per la preparazione all’esame di abilitazione alla raccolta dei funghi, che si terrà al Centro di Educazione Ambientale di Trasanni nel mese di settembre. Il corso “Conoscere i Funghi“ è rivolto a tutti gli appassionati ma in particolare a chi voglia prepararsi per superare l’esame per ottenere il famoso tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei nella Regione Marche.

"Siamo molto contenti che con anticipo i posti si siano esauriti – spiega il micologo e coordinatore del corso Carlo Carloni (foto) –; è positivo che ci sia interesse per l’argomento. La legge regionale entrata in vigore nel 2023 infatti ha visto, per chi non sia già in possesso del vecchio “Tesserino funghi“, l’introduzione di un vero e proprio esame diviso in scritto e orale su aspetti normativi, conoscenza dei funghi sotto il profilo biologico e nutrizionale così come le differenze tra funghi velenosi, tossici e commestibili e infine la salvaguardia e il rispetto del bosco. Tutti aspetti che saranno approfonditi durante il corso, realizzato dal CEA in collaborazione con l’Unione Montana, ente che poi curerà l’esame successivo. I funghi saranno visti freschi, analizzati e riconosciuti grazie anche al contributo del collega micologo Fabrizio Lucerna, che ad ogni lezione porterà esemplari di recente raccolta".

Il corso giunge alla terza edizione (visto il successo ne seguiranno altre) e pur avendo sede a Urbino è rivolto a fruitori di tutto il territorio. "Sarà un’occasione per scoprire anche l’importante ruolo che i funghi svolgono nell’economia boschiva e nell’ecosistema naturale – aggiunge Sandro Bolognini, presidente del CEA Urbino –; i funghi non sono solo buoni per l’utilizzo in cucina, ma vanno conosciuti e apprezzati anche per il loro ruolo ecologico".

gio. vol.