Raccolta funghi, replica di Rossi: "I patentini sempre garantiti"

Il Consigliere Regionale dei Civici Marche Giacomo Rossi, interviene per smentire le dichiarazioni di Marco Maletti (vice presidente Associazione Bresadola) in merito al rilascio dei tesserini per la raccolta di funghi. "Nell’intervista rilasciata da Maletti – dice Rossi – si asserisce che i fungaioli marchigiani che vogliono iniziare ad andare a funghi, lo devono fare di frodo perché da tre anni la Regione non rilascia permessi di raccolta funghi: questa affermazione è assolutamente falsa e priva di ogni fondamento poiché la Regione ha sempre continuato a rilasciare i patentini per la raccolta e non ci sono mai state interruzioni! Anzi, sono stati validati e autorizzati anche i titoli di chi ha sostenuto corsi in altre Regioni". L’esponente di Civici Marche continua: "Nell’intervista si sostiene che non sono stati organizzati corsi nel 2023: anche questo non è vero, poiché i corsi sono stati organizzati dalle associazioni micologiche e sono già state nominate le commissioni provinciali per gli esami previsti per il mese luglio. Con il cambiamento della legge, la Regione non è più tenuta a fare i corsi ma solo a prevedere lo svolgimento dell’esame: gli utenti possono prepararsi in autonomia oppure frequentare le lezioni tenute dalle associazioni micologiche o dalle Unioni Montane, come già accade. Proprio su questo, la Regione prima di approvare il percorso dei colloqui, ha avviato una serie di incontri con tutti gli attori ed enti competenti (Ispettorati micologici ed associazioni micologiche rappresentative) e su indicazione delle stesse ha provveduto a dare evidenza dei corsi da loro organizzati pubblicandoli sulla pagina web regnale".

Quanto alla complessità dell’esame per il patentino, Rossi precisa che "in realtà, si tratta di rispondere a cinque domande a risposta multipla ed invito tutti a consultare i dati degli avvelenamenti da funghi non commestibili per farsi una chiara idea di cosa possa comportare una conoscenza superficiale delle specie funginee. Per carità, si può abbassare il numero di domande sulle quali prepararsi ma non di certo il livello di conoscenza dei funghi. Tra l’altro dallo stesso Maletti viene erroneamente asserito che è stata abolita la vecchia legge sui funghi che invece è stata solo riformata, introducendo alcune migliorie come la tassa aggiuntiva per i residenti fuori regione che lui critica come ’anti turistica’ ma che viene adottata proprio da quelle regioni come Toscana, Trentino e Veneto che con i funghi hanno creato un vero e proprio indotto turistico". Conclude Rossi: "Se Maletti vuol confrontarsi ed eventualmente proporre migliorie, può pure contattarmi come hanno già fatto alcune delle maggiori associazioni micologiche marchigiane".