Raccolta indifferenziata a regola d’arte, residente vince buono spesa

C’è modo e modo per fare la raccolta indifferenziata dei rifiuti. Chi li separa perfettamente può vincere un buono spesa da 30 euro. Come è accaduto ad un pesarese del centro storico. Il concorso "Buono per te, buona per tutti" è stato voluto da Marche Multiservizi, che scrive: "La recente estrazione di febbraio ci ha portato il primo “Campione di Differenziata”, un cittadino che si è impegnato per una corretta separazione dei materiali e, dopo l’analisi del suo sacco, ha vinto il primo buono spesa. I tecnici, incaricati di individuare i vincitori analizzando i sacchi dell’indifferenziata, sono rimasti sorpresi dalla cura e dall’attenzione con la quale quest’utente (che aveva apposto l’etichetta con l’adesivo della propria utenza Tari) ha separato i suoi rifiuti, arrivando a conferire nell’indifferenziato una selezione ineccepibile di materiali. Partecipare al concorso è facile e immediato. Ora ci sono in vista altre estrazioni. Di possibilità ce ne sono, però, ancora molte: entro maggio, ogni 15 giorni, nel periodo di riferimento del concorso saranno selezionati a campione 3 dei 6 cassonetti dell’indifferenziato collocati nell’area della sperimentazione (zona centro storico). Tra i sacchi contenuti nei 3 cassonetti, si procederà ad escludere tutti quelli non correttamente conferiti secondo le regole di una corretta raccolta differenziata e quelli che non hanno l’adesivo identificativo. Successivamente, tra i sacchi rimanenti, saranno estratti fino ad un massimo di 5 codici vincenti corrispondenti ad altrettanti utenti. L’elenco dei codici vincenti viene pubblicato sul sito www.gruppomarchemultiservizi.it e www.comune.pesaro.pu.it

Per vincere, dunque, non è necessario soltanto un pizzico di fortuna ma serve anche spirito civico e rispetto per l’ambiente. Vi ricordiamo che nell’indifferenziato rientrano tutti i rifiuti non riciclabili, compresi assorbenti igienici, lettiere di animali domestici, lampadine a incandescenza, posate in plastica, giocattoli, oggetti in ceramica, terracotta o porcellana, specchi.