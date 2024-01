Raccolta rifiuti porta a porta: ecco il nuovo calendario

E’ stato reso noto l’ecocalendario 2024 di Colli al Metauro, vale a dire l’elenco delle giornate in cui avverrà il ritiro dei rifiuti porta a porta. Un servizio fornito da Aset e decollato su tutto il territorio del comune fuso nel luglio scorso, coinvolgendo circa 12.500 abitanti; in precedenza, invece, il porta a porta spinto era applicato solo nel municipio di Montemaggiore.

Sul piano tecnico, il territorio comunale é diviso in due zone, ciascuna con un apposito calendario di ritiro dei vari materiali: quella arancio, a monte della Flaminia e quella azzurra, che comprende la strada Consolare e tutta la zona a valle, cioè sul versante del Metauro". I calendari in questione e la mappa dettagliata sono consultabili sul sito web del Comune. In questo mese di gennaio, nella zona arancio, è previsto tutti i mercoledì e tutti i sabati il ritiro dell’organico, che in 2 mercoledì (il 10 e il 24) è associato a quelli degli imballaggi in vetro; e in un sabato (ieri) agli imballi metallici. Due giovedì (l’11 e il 25) ci sarà il passaggio della carta e tutti i venerdì quello del secco non riciclabile e della plastica.

Nella zona azzurra, sempre per questo mese di gennaio, è previsto il passaggio dell’organico tutti i lunedì e i giovedì, associato giovedì 18 a quello della carta, già ritirata anche giovedì scorso. Tutti i martedì verranno ritirati il secco non riciclabile e la plastica, e tre mercoledì (lo scorso 3 gennaio, il 17 e il 31) il vetro. Sabato 20, infine, ci sarà il passaggio per gli imballi metallici. Da evidenziare, che la raccolta domiciliare è garantita anche nei giorni festivi e che gli utenti devono esporre i contenitori con le varie tipologie di rifiuti entro le 6 del mattino del giorno indicato per il ritiro. Le utenze non domestiche potranno richiedere anche ritiri suppletivi.

s. fr.