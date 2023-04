Raccolti 20 sacchi di rifiuti nel parco Trovate anche droga e bici rubate

Cercavano plastica da rimuovere dal parco Miralfiore, e guardando nel sottobosco hanno trovato anche un sacchettino di polvere bianca. Forse cocaina, che hanno consegnato alle forze dell’ordine per farla analizzare. Gli attivisti dell’associazione ambientalista Plastic Free ieri hanno dedicato la mattinata a ripulire il sottobosco, lato via Solferino riempiendo 20 sacchi di ogni cosa: bottiglie, sacchetti, cartacce, scarti. Un volontario si è poi accorto di un vassoietto di carta, di quelli usati per le confezioni di Esta thé. Fa per metterlo nel sacco dell’immondizia, quando vede che non è vuoto: dentro c’era un cucchiaio mezzo bruciacchiato e il sacchettino di droga. Quei grammi di stupefacenti non sono stati neanche l’unico ritrovamento fuori dall’ordinario. "Abbiamo segnalato alla municipale il rinvenimento di due belle biciclette, ultimo modello, abbandonate sotto le frasche" testimonia Mauro Rossi, presidente dell’associazione che ha organizzato la passeggiata ecologica con una sessantina di persone - tra soci e semplici cittadini - alle quali si è aggiunta l’assessore Francesca Frenquellucci e il gruppo comunale di Protezione civile. "Per sicurezza - continua Rossi - noi indossiamo sempre guanti resistenti e per prassi non tocchiamo direttamente nulla di pericoloso come potrebbero essere siringhe sporche o altro del genere, solitamente rintracciabili in alcuni bivacchi che dentro al bosco del Miralfiore si possono trovare. Nel giro di due ore abbiamo riempito complessivamente una ventina di sacchi che ritirerà Marche Multiservizi. La prossima passeggiata ecologica la faremo in centro storico con gli studenti delle scuole medie ad aiutarci".

s.v.r.