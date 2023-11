Racconta le aggressioni subite: donna in lacrime fuori dall’aula

E’ accusato di averla picchiata, nell’agosto scorso, aggressione a seguito della quale il gip ha imposto all’uomo l’allontanamento dalla abitazione della compagna. Ieri, davanti al gip Gasparini, la drammatica deposizione della donna, una 40enne, che quelle violenze ha subìto: i fatti si svolgono a San Lorenzo in Campo, dal 2018, la donna è sottoposta ad aggressioni, denuncia ma poi ritira la querela, vedendo che qualcosa nel comportamento del compagno sta cambiando. Solo che poi la situazione peggiora di nuovo. Fino all’agosto scorso. Ieri l’incidente probatorio, in cui la donna racconta la sua odissea, e l’uscita in lacrime dall’aula, consolata dal suo legale.

Altro episodio di maltrattamenti ai danni della moglie ha visto imputato un 50enne pesarese, difeso dall’avvocatessa Michela Massanelli. Il gup ha confermato il divieto di avvicinamento.