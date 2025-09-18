Racconta su TikTok le violenze dell’ex, lui la querela, il giudice gli dà torto

Pesaro, 18 settembre 2025 – Un minuto di TikTok per raccontare la propria esperienza e trasformarla in un messaggio di ribellione nei confronti degli uomini violenti. Una trentenne di Pesaro, impiegata pubblica, aveva deciso di parlare apertamente: “Non siamo oggetti, non avete alcun diritto su di noi. Gli uomini non hanno firmato un certificato di proprietà”. Non un atto di accusa generico, ma un invito ad altre donne a non sottostare ai soprusi, a ribellarsi. Nel video, la frase più forte: “Il mio ex ha tentato di uccidermi”.

Tanto è bastato perché lui, riminese disoccupato, con precedenti penali per maltrattamenti, si sentisse diffamato e provasse a trascinarla in tribunale, chiedendo 15mila euro e l’azzeramento del debito da 12.588 euro derivante da precedenti condanne per stalking e lesioni nei confronti della ex. Una vicenda che va avanti dal 2021 con numerose cause sia penali che civili e che riguarda una relazione finita male. Lui non aveva accettato la fine della loro storia e non aveva neanche intenzione di pagare i danni che la vittima, per il tramite del proprio avvocato Eva Ragaini, gli aveva notificato con un atto di precetto.

Il Tribunale di Pesaro, con la giudice Sabrina Carbini, ha però segnato un punto fermo: raccontare il proprio vissuto non è diffamazione, se i fatti sono veri e documentati. Lo sfogo, si legge nella sentenza, era “proporzionato alle molteplici offese ricevute e scriminato dalla esasperazione”. Il giudice ha ricordato che l’uomo era già stato condannato a due anni e otto mesi nel 2023 per maltrattamenti e a un anno e quattro mesi nel 2024 a San Marino per altri reati legati alla vicenda.

Le carte raccontano pedinamenti, appostamenti, aggressioni e minacce. Un contesto che rende impossibile qualificare come “diffamazione” un video privo di nomi e cognomi, ma che si inseriva in un percorso di denuncia e sensibilizzazione. In aula lui aveva provato a difendersi dicendo che, trovandosi agli arresti domiciliari con impossibilità di comunicare con altri, era impossibilitato a reagire agli attacchi online che danneggiavano la propria immagine.

Ma la giudice ha fatto notare che non esistevano prove di danni reali patiti dall’uomo: nessuna relazione medica, nessuna perizia psicologica, nessuna testimonianza valida portate dall’uomo per dimostrare il danno. Il risultato è netto: ricorso respinto, spese legali a suo carico e, soprattutto, un principio ribadito.

La libertà di raccontare pubblicamente la propria esperienza, se fondata su fatti veri e accertati, non può essere imbavagliata. La giovane pesarese non ha solo vinto la sua causa: ha tracciato, con l’aiuto della giustizia, il confine tra il diritto di parola e la diffamazione. Una linea che segna un passaggio importante per tutte quelle donne che vogliono trasformare il dolore in testimonianza e in coraggio. Alle stesse conclusioni era arrivato anche il giudice penale che, per la stessa vicenda, aveva già assolto la 30enne.