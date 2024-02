Raccontare al meglio il Novecento con il gusto elegante di Elio Giuliani

di Cecilia

Casadei

“Novecento - Nella collezione di Elio Giuliani“. Una mostra che potremmo definire felice in quanto conferma del merito e virtù degli autori e del collezionista che nell’arco di 40 anni ha scelto, amato, conservato le opere. Un evento imperdibile a Palazzo Bracci Pagani a cominciare dall’opera di Cesarina Zanucchi Gerunzi: un “Ritratto di donna“ e gli occhi che guardano l’interlocutore, la fierezza, l’incanto della sua figura.

Le opere di Ciro Pavisa, l’artista schivo e fecondo che nasce a Mombaroccio nel 1890 e muore a Pesaro nel 1993: la perfezione della bellezza, lo sguardo in basso nel ritratto della giovane moglie, il volto di profilo dell’anziana madre segnato dalle rughe del tempo a restituire l’abilità tecnica e l’espressività che Pavisa sapeva gestire. Con la collaborazione di Claudio Giardini, curata da Rodolfo Battistini, che in catalogo ripercorre un puntuale itinerario storico del percorso degli artisti, è una mostra che si può paragonare all’edificazione di un tempio, uno spettacolo teatrale in cui va in scena l’arte, in prevalenza il linguaggio della pittura.

Un viaggio che si configura come uno straordinario spaccato di un secolo e riunisce il prodotto di autori, perlopiù quelli della provincia di Pesaro-Urbino, di Fano e dell’area urbinate e montefeltrana. Senza trascurare gli artisti legati al territorio attraverso la Scuola del Libro. Era il 1984 quando Elio Giuliani, rimane colpito, da lì l’origine della sua collezione, da un’opera singolare dal sapore surrealista, e un alone metafisico, “La giostra“. Una tela ricevuta in dono da una zia con un traliccio compositivo che obbedisce ad una singolare de-contestualizzazione degli oggetti, una scena dominata dal colore rosso di un tessuto drappeggiato che rimanda ad una scenografia teatrale: è Il linguaggio affascinante, misterioso dell’arte che attraverso il tempo e parla sottovoce e nel tempo amplifica la sua voce. Un piccolo “Autoritratto“ di Anselmo Bucci da Fossombrone, come in principio si faceva chiamare alla maniera dei grandi del passato, a suggellare uno spirito di appartenenza al paese dove nasce nel 1887 e che lascerà, giovanissimo, alla volta di Parigi. Sono legate al periodo parigino le altre due opere in mostra, puntesecche eseguite, appunto, nel corso della sua permanenza parigina. E c’è Nino Caffè, l’artista abruzzese che si stabilirà definitivamente a Pesaro nel 1930 celebre anche per i suoi pretini, figure ricorrenti del suo lavoro. E proprio al tema religioso fa riferimento una suggestiva opere in mostra.

“L’apocalisse“, un olio su tavola, dove in uno scenario esaltato dal colonnato romano del Bernini, sono proprio delle figure ecclesiastiche ad essere travolte. Superlativo il “Ritratto della zia Annina“ che ci consegna la fragilità mista ad un pizzico di orgoglio della figura dell’anziana seduta con una tazza in mano, vestita di scuro con veletta. Non mancano opere di Bruno Baratti, nato a Cattolica nel 1911, che a Pesaro ha vissuto la sua vita di uomo e di artista, nella versatilità della sue mattonelle maiolicate con scene campestri e un autoritratto dall’occhio birichino. E non manca un altro interprete della storia pesarese Sandro Gallucci: un “Autoritratto“, una “Natura morta“ e il sapore di una bellezza effimera delle cose tutte. Poi “Giorgetta“, “Una ragazza paesana“ e gli occhi profondi di una “Contadinella rossa“. Nell’ itinerario della mostra divisa per stanze, che qui raccontiamo senza suddividere per tematiche, c’è Oscar Piattella prima maniera con i muri delle case che precedono la lezione astrattista. E Giuseppe Vaccai che di Pesaro fu sindaco neL 1878, con “Dintorni di Pesaro“ un efficace paesaggio descrittivo. Poi le opere di Achille Wildi, pittore, ceramista, personaggio inquieto, geniale e malinconico che a Pesaro era nato nel 1902 e a Pesaro, dopo una vita in viaggio per il mondo, morirà tragicamente nel 1975. Le sue emblematiche figure delle opere “Negro di Harlem“, “Viaggio ad Haiti“, “Pompei l’ultima veglia“ e quella atmosfera quasi sempre minacciosa delle sue tele un poco stemperata nell’“Autoritratto con ragazza“.

Gli artisti raccontano storie e sono testimoni di storia: il lungo itinerario della mostra, con 108 opere di artisti tutti deceduti, ci consegna una personale visione della vita, il riverbero di un clima culturale, la complessità umana di una narrazione nel segno della facoltà creatrice. Una collezione come questa è un percorso articolato, è lo specchio delle differenze, della complessità del proprio tempo, al di là delle mode e delle tendenze, il simbolo che dà origine ad una identità individuale e il riflesso di una identità collettiva. Ancora più apprezzabile in un tempo in cui la bellezza diventa “difficile“, un itinerario che conferma il concetto di bellezza “classica“, di espressività, di trasversalità degli stili. Arte che definisce l’orientamento culturale di una civiltà, rende visibili i suoi valori di riferimento e la sua progettualità. E’ uno spettacolo del mondo, è il linguaggio di un’arte come memoria perché, parafrasando Gabriele Simongini, un’arte capace di salvaguardare l’identità della specie umana ha legami profondi con la memoria e con la natura.

"Quali sono le ragioni di una collezione?", abbiamo chiesto ad Elio Giuliani: "il senso di una passione ininterrotta, dell’amore per l’arte che amo condividere e in questo risiedono anche le ragioni di una mostra già visitata da migliaia di persone. Perché l’arte è il senso della vita".