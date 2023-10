Raccontare Colli al Metauro a suon di fumetti e disegni

Descrivere il territorio e la sua millenaria storia partendo dal fumetto. Si intitola ‘Territori Spiegati: segni, testimonianze e identità dei luoghi’, l’originale progetto redatto dal Comune di Colli al Metauro e cofinanziato dalla Regione Marche all’interno del bando cultura, che sta per avviare un percorso pluriennale di valorizzazione dei beni materiali (edifici storici e luoghi di pregio) e immateriali (saperi, sapori, mestieri, abitudini…) con lo scopo di accendere i riflettori sulle eccellenze locali, le tradizioni e ciò che accadde a queste latitudini oltre 2mila anni fa.

"L’obiettivo principe – spiega l’assessore comunale alla promozione del territorio, Emanuela Primavera – è dare visibilità ai nostri borghi e alla loro identità e lo strumento d’esordio sarà il fumetto, a cui seguiranno altre forme di arte contemporanea. Per questo primo anno abbiamo coinvolto Michele Petrucci (nella foto) che, fra le sue tante pubblicazioni, ha realizzato nel 2008 il libro a fumetti che racconta la Battaglia del Metauro, consumatasi lungo gli argini del nostro fiume e che diverse fonti storiche collocano tra Calcinelli e Tavernelle". L’assessore aggiunge: "Attraverso un percorso laboratoriale che si svolgerà dal 14 ottobre fino all’inizio di dicembre, assieme all’autore Petrucci verranno realizzate tavole su questo celeberrimo scontro militare del 22 giugno 207 a.C., che risultò decisivo per le sorti della seconda guerra punica tra Roma e Cartagine, con la vittoria dell’esercito repubblicano comandato dai consoli Marco Livio Salinatore e Gaio Claudio Nerone". Oltre a Petrucci, nelle vesti di docente dei laboratori si calerà anche Fabio Aiudi. Le lezioni, gratuite e accessibili a tutti gli over 11, si terranno alla biblioteca di Villanova, con incontro iniziale dalle 15,30 alle 17,30 di sabato 14. Al quale seguiranno gli appuntamento del 28 ottobre, dell’11, 18 e 25 novembre e del 2 dicembre. "Le istallazioni che saranno prodotte al termine dei laboratori – riprende Emanuela Primavera - verranno collocate in vari punti significativi del territorio".

Sandro Franceschetti