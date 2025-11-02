Raccontare la città, scade il concorso

È aperta fino a domani la possibilità di partecipare al Concorso Letterario “Ti racconto Urbino“, bandito dall’Associazione Alumni dell’Università Carlo Bo, in collaborazione col Comune e il Liceo Artistico Scuola del Libro. Il premio nasce con la finalità di raccogliere testimonianze sulla vita universitaria e racconti su emozioni, ricordi e legami con l’Università e la città di Urbino.

È rivolto a chiunque abbia conseguito un titolo di studio nell’ateneo feltresco o sia attualmente uno studente iscritto a Uniurb. Le sezioni del concorso letterario sono tre: la sezione A è riservata agli iscritti all’associazione Alumni Uniurb; la sezione B è per chiunque abbia i requisiti ma non sia iscritto alla associazione; infine la sezione C è dedicata ai laureati del periodo Covid.

Per partecipar occorre inviare a alumni@uniurb.it un elaborato di massimo 10mila caratteri spazi inclusi (in formato PDF/A), la domanda di partecipazione, la liberatoria e la copia di un documento di riconoscimento; il tutto entro il termine delle ore 13 di lunedì 3 novembre. Verranno premiati i primi tre elaborati vincitori per ogni sezione, nel mese di dicembre. Per informazioni e scaricare domanda e liberatoria, scrivere alla mail alumni@uniurb.it

g. v.