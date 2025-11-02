L’importanza delle fasce

Giuseppe Tassi
L’importanza delle fasce
Pesaro
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Andrea Delogu Ballando Terremoto oggi Fuga Elia Del GrandeRave party abusivoAppartamento occupatoKaty Perry Bologna
Acquista il giornale
CronacaRaccontare la città, scade il concorso
2 nov 2025
GIOVANNI VOLPONI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pesaro
  3. Cronaca
  4. Raccontare la città, scade il concorso

Raccontare la città, scade il concorso

Bando dell’Associazione Alumni dell’Ateneo Carlo Bo per opere dalla lunghezza non superiore a 10mila battute.

Via Santa Chiara agli inizi del Novecento

Via Santa Chiara agli inizi del Novecento

È aperta fino a domani la possibilità di partecipare al Concorso Letterario “Ti racconto Urbino“, bandito dall’Associazione Alumni dell’Università Carlo Bo, in collaborazione col Comune e il Liceo Artistico Scuola del Libro. Il premio nasce con la finalità di raccogliere testimonianze sulla vita universitaria e racconti su emozioni, ricordi e legami con l’Università e la città di Urbino.

È rivolto a chiunque abbia conseguito un titolo di studio nell’ateneo feltresco o sia attualmente uno studente iscritto a Uniurb. Le sezioni del concorso letterario sono tre: la sezione A è riservata agli iscritti all’associazione Alumni Uniurb; la sezione B è per chiunque abbia i requisiti ma non sia iscritto alla associazione; infine la sezione C è dedicata ai laureati del periodo Covid.

Per partecipar occorre inviare a alumni@uniurb.it un elaborato di massimo 10mila caratteri spazi inclusi (in formato PDF/A), la domanda di partecipazione, la liberatoria e la copia di un documento di riconoscimento; il tutto entro il termine delle ore 13 di lunedì 3 novembre. Verranno premiati i primi tre elaborati vincitori per ogni sezione, nel mese di dicembre. Per informazioni e scaricare domanda e liberatoria, scrivere alla mail alumni@uniurb.it

g. v.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

EventiUniversità