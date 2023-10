"Raccontarsi davvero non è facile"

Cari lettori, mi è stato chiesto di scrivere e descrivere attraverso sensazioni e ricordi, determinati episodi della mia esistenza. Ho accettato la richiesta, mi sono seduta davanti al mio portatile e ho iniziato a coinvolgere le lettere della tastiera. Le mie dita scorrevano con una danza irrequieta e fermarle sembrava impossibile. Comandavano loro, la mia mente era in blackout. È stato come se la memoria si fosse concentrata nelle mie mani e necessitasse di uscire dal mio corpo.

Raccontarsi non è facile. Rievocare determinate esperienze, con le quali oggi non voglio annoiarvi, non è semplice. I brividi si facevano strada sulla mia pelle e la percezione diventava sempre più concreta. Stavo vivendo tutto di nuovo. Ho chiuso gli occhi con la speranza di riuscire ad esorcizzare tutte quelle paure che mi stavano invadendo, ma non è servito a molto. Mi sono alzata in piedi, sono uscita di casa e ho fatto il giro del quartiere in cui vivo. Vedere e percepire che non ero chiusa dentro una stanza d’ospedale mi ha fatta sentire molto meglio. Sono tornata alla scrivania, ho coccolato i miei tre amici pelosi e mi sono rimessa a scrivere.

Andava discretamente, quella delle mani non era più una danza irrequieta, ma una presa di posizione e una volontà di mettere nero su bianco un ricordo che, oggi è solo la reminiscenza di un episodio di vita devastante. Non so se la mia testa sarà mai in grado di debellare certe memorie terrificanti, ma credo che la prossima volta, per qualsiasi tipo di evento, mi metterò a scrivere una sorta di diario dove cercherò di espellere ogni pensiero inerente all’immediato accaduto. Una terapia per il benessere psico fisico di ognuno di noi. La sensazione di avere il potere per combattere timori brutali grazie ad un foglio di carta e una penna a sfera.

Asia D’Arcangelo