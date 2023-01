"Racconto la vita di De André incrociandola con la mia"

di Claudio Salvi

Due appuntamenti, il primo già andato sold-out, per Federico Dragogna, autore e chitarrista de I Ministri, con il suo spettacolo "Quello che ho capito di De André" in programma questa sera (ore 21) e domani (ore 17), alla Chiesa dell’Annunziata nell’ambito di Playlist Pesaro, rassegna organizzata da Amat. Con "Quello che ho capito di De André", Dragogna racconta a suo modo la figura di una scoperta nata per caso.

Che spettacolo sarà il suo, un monologo o un concerto?

"Nessuna delle due anche se in realtà si avvicina di più ad un monologo. Oggi si direbbe più simile ad un ‘podcast’, con un mio racconto, una sorta di reading e delle testimonianze audio. E poi ci sono poche canzoni e quelle poche sono scelte con cura. Ho deciso di raccontare una vita, quella di Fabrizio, incrociandola con la mia".

Una maniera insolita per raccontarlo...

"Certo, volevo uscire da quel tipo di narrazione inflazionato di questi anni. Quel De Andrè accademico e calato dall’alto raccontato in molti spettacoli noiosi. Questo è piuttosto un distillato del De Andrè che a me piace di più; quello che alla carriera scelta dalla famiglia ha deciso per un’altra strada ben raccontata in una canzone: "Giugno 73"; "Tua madre ce l’ha molto con me, perché sono sposato e in più canto. Però canto bene e non so se tua madre sia altrettanto capace a vergognarsi di me".

Che altro De Andrè racconterà?

"Quello capace di dare voce alle minoranze come in ’Smisurata preghiera’. Oppure quello che non si è mai piegato a nessun compromesso politico. Ed è buffo pensare come oggi, in un mondo di tifoserie, si collocherebbe De Andrè. Credo che destra e sinistra avrebbero avuto entrambi problemi con Faber: la sua è sempre stata e lo sarebbe ancora oggi, una terza posizione, un altro punto di vista".

A chi consiglierebbe il suo spettacolo?

"A chi ha voglia di avere un po’ di dubbi, a chi di dubbi, come De Andrè ne ha persino fatto un mestiere".

E del De Andrè musicista cosa ha apprezzato di più?

"La sua capacità di mettere insieme una squadra. Lui era un grande direttore di produzione, un eguagliabile regista che sapeva scegliersi bene i suoi collaboratori: Milesi, Pagani, la Pfm, Reverberi, Fossati".

Dopo il racconto ci sarà nuovamente un palco dove suonare?

"Certamente il mio prossimo progetto sarà un ritorno alla musica".