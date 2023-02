Raddoppio tassa di soggiorno "Noi di Fano nord discriminati"

di Tiziana Petrelli

"O ci offrite gli stessi servizi di Fano Sud, oppure ammettete di trattare Fano Nord come una zona di serie B. A quel punto però dovreste farci pagare una tassa inferiore" insorge Giovanni Gaudenzi, titolare dell’Hotel Marinella di Fosso Sejore. Con lui si allarga a macchia d’olio il malcontento degli operatori del turismo, per l’operazione recentemente messa in campo dall’assessore Etienn Lucarelli che a stagione turistica avviata ha deciso di raddoppiare mediamente la tassa di soggiorno (ma in alcuni casi l’importo è stato addirittura quadruplicato) e di introdurla, nei mesi estivi, anche per i lavoratori.

Per giustificare questa operazione, l’assessore al Turismo ha annunciato in una conferenza stampa l’introduzione di una "card" che tra gli altri servizi, offrirà ai turisti (che l’otterranno previo pagamento della tassa) l’opportunità di viaggiare gratis sui bus nella tratta TorrettePontesasso-Fano per tutta la durata del loro soggiorno in hotel. "Noi che siamo a Fossosejore siamo praticamente esclusi da questo tipo di agevolazione - lamenta Gaudenzi, che ha una struttura ricettiva con 25 posti letto e nessun posto auto, dato che il suo albergo si affaccia sulla nazionale -. Mi sembra non solo una mancanza di attenzione grave nei nostri confronti, ma rappresenta anche un grave danno per la nostra economia, dal momento che i nostri clienti andranno a pagare la stessa tassa di chi alloggia a Fano centro e Fano Sud, ma non avrà gli stessi benefici".

Il core business dell’Hotel Marinella sono i lavoratori pendolari, che fino ad oggi erano esclusi dal pagamento della tassa di soggiorno. "La card può essere una buona cosa per un turista che viene a Fano e può usufruire di certi servizi. Di certo non è utile a chi viene qui per lavoro e ora, oltre alle altre spese, dovrà pagare la tassa di soggiorno- prosegue l’albergatore -. Ma a lui, che mangia-lavora-dorme, non interessa affatto andare in giro per musei. Se l’assessore Lucarelli avesse chiamato le associazioni di categoria, prima di avviare questa iniziativa, noi operatori gli avremmo potuto spiegare le nostre esigenze le aspettative".

A onor del vero in conferenza stampa l’assessore Lucarelli ha detto, non smentito dalle associazioni di categoria presenti (mancava solo Confcommercio), che il percorso era stato condiviso con le associazioni nel tavolo economico. Ma ora emerge che in quell’occasione abbia anche specificato, di fronte a primi segnali di non approvazione, che lui sarebbe andato avanti lo stesso. "Nessuno di noi si aspettava che la tariffa sarebbe stata aumentata già quest’anno - conclude Gaudenzi -. Anche perché a fine anno, quando abbiamo messo fuori i listini per i clienti, nessuno ci ha informato. E così ora ci troviamo ad aver venduto camere con una tassa di soggiorno di gran lunga inferiore. Ormai coi clienti non si può tornare indietro. Dobbiamo forse rimetterla di tasca nostra la differenza? La quota della tassa andava comunicata prima che uscissero i listini. A me non sta bene – conclude – che i miei clienti debbano pagare come gli altri avendo meno della metà dei servizi".