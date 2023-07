Radici", Spettacolo di Faroni e Brunetti sulla Miniera di Cabernardi in Provincia di Pesaro e Urbino"

C’erano una volta le miniere in provincia di Pesaro e Urbino, luoghi di lavoro, di sacrifici, di morte. Erano miniere di zolfo a Perticara nel Montefeltro e nel Pergolese a Cabernardi. I primi incidenti mortali risultano già nel Settecento, ma è dalla rivoluzione industriale che l’estrazione dello zolfo diventa un’attività economicamente rilevante. Tanto che agli inizi del Novecento Cabernardi era la più grande miniera di zolfo in Italia, come conferma Giorgio Pedrocco nel suo volume “Zolfo e minatori nella Provincia di Pesaro e Urbino“. Un’occupazione che nel corso del tempo ha determinato un cambiamento sostanziale nel paesaggio agricolo marchigiano. Le vicende della miniera vanno in scena grazie al regista fanese Glauco Faroni e dall’attore Fabio Brunetti con lo spettacolo “Radici. I fatti di Cabernardi“, in scena domani alle 21,15 al Bastione Sangallo a Fano. Spettacolo di grande intensità, ironico e commovente, “Radici“ è stato già presentato a Pergola.

Silvano Clappis