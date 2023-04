Radosi Mindal, portamento sopraffino: è lui il re dei Samoiedo

Pelo bianco come la neve, orecchie da orsacchiotto e un portamento sopraffino: è un Samoiedo russo il vincitore della 47ª edizione del concorso di bellezza organizzato dall’Enci, l’Ente Nazionale Cinofili Italiani, con la collaborazione del Cirn, il Club Italiano Razze Nordiche. Il concorso si è svolto ieri pomeriggio a Baia Flaminia, al Campo di Marte. Partecipavano nelle due giornate, sabato e domenica, circa 400 cani.

Si chiama Radosì Zhizni Mindal ed era accompagnato da Corrado Pelizzoli, dell’Allevamento dei Boschi Vecchi, a Bergamo: "Sono veramente molto soddisfatto, non ci sono molte altre parole – racconta Pelizzoli –. Lo scopo di questa gara era valutare il ’best of breed’ della razza, individuare quindi il cane che più rappresentava la sua specie. Questo vuol dire che, se si pensa al Samoiedo, lui è il Samoiedo. Lo standard fu redatto nel 1930 in Inghilterra, con i cani arrivati assieme alle prime spedizioni artiche, e lui è l’evoluzione di quella specie lì. Lo scorso fine settimana eravamo in Slovenia e si è distinto allo stesso modo. Possiamo dire che sia un soggetto che sta facendo la storia del Samoiedo in Europa".

Radosì, dopo essersi classificato come migliore della sua razza, ha poi gareggiato con altri dieci migliori, salendo poi sul podio assieme ad un husky siberiano, in seconda posizione, e ad uno Shiba, in terza: "È stata una gara molto interessante, piena di splendidi esemplari – ha detto Bruno Maffezzoni, presidente Enci –. Questo cane rappresenta perfettamente il ’tipo’ predefinito del Samoiedo e si merita questa vittoria".

"Ora ci aspetta un viaggio in Croazia – conclude Pelizzoli –, al fine di poter partecipare anche a questo concorso europeo". A premiare i 3 cani, il giudice di fama internazionale, originario del Giappone, Yuji Yatake, il quale si è complimentato personalmente con i vincitori e con i loro padroni, ringraziando per le due bellissime giornate dedicate interamente agli amici a quattro zampe.

Alessio Zaffini