Raduno contro il laboratorio: via agli esposti

Non si va affatto spegnendo la vicenda del laboratorio dell’istituto zooprofilattico sperimentale che dovrebbe essere realizzato in un’area dietro il palazzo dello sport alla Torraccia. Questo perché l’altra sera il comitato che si sta per costituire contro la realizzazione della struttura, che viene associata a quella di Wuhan in Cina, si è riunito all’hotel Alexander. Vi hanno partecipato oltre un centinaio di persone per discutere di questa tematica. Alla fine sono stati anche raccolti fondi per pagare i legali che dovranno presentare esposti. A seguire i lavori anche il consigliere della Lega Giovanni Dallasta: "Quando è stata votata la delibera per la vendita del terreno da parte del Comune – dice Dallasta – io sono uscito per vedere se si riusciva a non avere il numero legale, mentre il mio collega di partito Andrea Marchionni si è astenuto. Io credo che una struttura del genere, anche come ricovero di animali infetti, non si possa realizzare con attorno 300 appartamenti, il palazzo dello sport ed anche l’eliporto. Una struttura del genere va fatta distante dai centri abitati, in luoghi isolati. Non va assolutamente bene. Io credo che questa storia possa diventare una bega grossa per l’amministrazione comunale".

Della cosa comunque non sembra molto preocupato l’assessore Riccardo Pozzi: "Non abbiamo cambiato idea, ma abbiamo detto che prima di firmare il rogito per la vendita dei 12mila metri quadrati di terreno faremo un focus con i vertici dell’istituto zooprofilattico per avere maggiori dettagli. Questo si è detto in consiglio comunale e questo è quello che faremo appena passate le feste e quindi nei prossimi giorni".

Alla riunione non erano presenti i rappresentanti di Legambiente e nemmeno la consigliera comunale Lisetta Sperindei: "Purtroppo non ho potuto partecipare perché avevo un altro impegno. Comunque siamo e sono fermamente contraria alla realizzazione di questo centro sperimentale dell’istituto zooprofilattico. Ce n’è uno a Sigonella nella base americana ed un altro anche a Trieste dove non può entrare nessuno....".

A guidare l’assemblea dell’Alexander Marco Palanghi, Roberta Mariani e quindi Alessio Canalini, cioè i residenti del quartiere che hanno iniziato ad opporsi a questa realizzazione. La delibera in questione recita: "Creazione di un laboratorio di bio sicurezza di livello Bsl3 ossia una struttura in grado di garantire manipolazione e sperimentazione – in vivo e in vitro – di agenti virali pericolosi per la salute animale e dell’uomo in condizioni di sicurezza e contenimento biologico". Insomma cose che hanno spaventato tutti gli abitanti della zona della Torraccia. Anche se il direttore della struttura, Vincenzo Caputo, al ‘Carlino’ ha testualmente detto: "Queste cose non si faranno mai. Solo un ricovero per animali malati".

m.g.