Raduno degli ex commilitoni della caserma Paolini: "Sono arrivati anche dal Regno Unito e Malta"

Come oramai da consolidata tradizione, che si ripete puntuale da circa 16 anni a questa parte, organizzata dal luogotenente Troiano e dal signor Consolini, si è svolto sabato scorso il raduno degli ex commilitoni della caserma Paolini. C’erano, insieme ai loro comandanti generale Giuseppe Napoleone e colonnello Aldo Di Rubbo (nella foto accanto al monumento ai caduti che si erge nel cortile della caserma Paolini) in stretto ordine alfabetico: Pasquale Acunzo, Massimiliano Agresta, Niko Arpaia, Luca Berretti, Gabriele Botta, Ivo Camminati, Carmine Camposano, Maurizio Consolini, Michele Crocitto, Giovanni D’Alessandro, Omar Del Vasto, Carlo Falcetta, Fiore Ferri, Mauro Giannini (attuale sindaco di Pennabilli), Marco Guglielmino, Angelo Iacopino, Andrea Mangani, Marco Massucci, Samuele Paolucci, Clemente Patrizi, Alfio Pedini (ex campione nazionale di tiro con la carabina), Peppe Pingi, Sandro Pozzi (generale medico al Celio di Roma), G. Luca Santinelli, Giacomo Santini, Angelo Sassano, Giuseppe Saverino, Denis Truffa, Andrea Zucchini.

"Sono passati svariati anni, ma il tempo non cancella i ricordi sempre vivi di amicizia del periodo trascorso sotto la naja. - ha sottolineato il generale Patrizi -. Quest’anno ricorrono anche gli 80 anni (1943-2023) in cui il reparto fu impiegato durante la seconda guerra mondiale in Slovenia e in Istria". Sono arrivati dal Regno Unito, da Malta, da Roma, Foggia, Città di Castello, altri dalle vicine Urbania, Fossombrone, Morrovalle e Fano. Al termine della visita nell’area della caserma Paolini, è seguito al ristorante Mare, sempre a Fano, il pranzo sociale preceduto da un minuto di silenzio fatto rispettare sull’attenti per ricordare i colleghi che sono "andati avanti". Un dovere morale di ricordare chi non è più tra noi. Un bel momento di grande significato si ripeterà puntuale anche l’anno prossimo. Con l’auspicio di una maggiore presenza di militari bianco-azzurri con il loro motto: "Semper victoria confido". Arrivederci al 17° raduno"!

l.d.