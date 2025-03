Raduno delle Fiat 600 a Urbino per i 70 anni della mitica auto

Un’icona dell’automobile accanto a un’icona del Rinascimento: domani la città ducale ospiterà il raduno nazionale delle Fiat 600, in occasione del 70° anniversario dell’iconico modello, presentato al Salone di Ginevra esattamente il 9 marzo 1955. L’evento, intitolato “70 anni di Fiat 600“, celebra l’iconica vettura che ha segnato un’epoca e rivoluzionato il concetto di mobilità in Italia e vedrà la partecipazione di 50 modelli di Fiat 600 e derivate, che sfileranno per le vie della città fino a piazza Rinascimento, davanti al Palazzo Ducale, dove le automobili saranno esposte per il pubblico dalle 9,30 fino alle 12 circa, offrendo un’emozionante retrospettiva sulla storia di un’auto che ha saputo unire tradizione, innovazione e italianità.

I partecipanti all’evento faranno nel frattempo una visita al Palazzo Ducale e alla città e poi la carovana di Fiat 600 ripartirà per un pranzo alla locanda Ciacci di Gallo di Petriano. Come riconoscimento speciale, tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione, a ricordo di questa giornata unica dedicata a una vettura che ha rappresentato una pietra miliare nella storia dell’automobile italiana. L’evento è organizzato dal Club Storiche Montefeltro, un’associazione che cura ogni anno vari eventi legati al mondo delle vetture d’epoca: "Stiamo lavorando da mesi a questo importante raduno – spiegano gli organizzatori – che gode del patrocinio del Comune di Urbino, del Comune di Gallo di Petriano e di Terre di Piloti e Motori, nonché del supporto di vari partner: Diba Pesaro, Mafra accessori auto, Epta Group Brugnettini, Avis Sassocorvaro e Galleria Nazionale delle Marche di Urbino. L’evento non è solo un’occasione per celebrare un anniversario storico, ma anche per riscoprire il legame tra tradizione e innovazione, un valore che la Fiat 600 ha incarnato fin dalla sua prima presentazione. Urbino, con la sua bellezza senza tempo, sarà un luogo ideale per rendere omaggio a un’icona del design e della mobilità italiana".

La Fiat 600 è stata prodotta fino al 1969, per venire poi riproposta con stesso nome ma notevolmente evoluta una prima volta tra il 1998 e il 2010 e nuovamente dal 2023 come suv compatto, modello tuttora in produzione. Tra il 1956 e il 1967 infine, è stata prodotta la 600 Multipla, una macchina che poteva arrivare fino ai 6 posti e che fu anche spesso utilizzata come taxi. Insomma, una vera icona intramontabile.

Giovanni Volponi