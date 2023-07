Raduno di auto cabrio E il traguardo è un sogno

Nella Sala rossa del Comune è stata presentata la 6ª edizione di Top Down alla quale hanno presenziato il vice sindaco Daniele Vimini con l’assessore Luca Pandolfi, Carlo Rossetti, amministratore dell’azienda Dnasrl, Paolo Ciaroni della Top Down e Paolo Pagnini di Pesaro Village e collaboratore degli organizzatori. "Domenica 9 luglio (domani, ndr) – ha spiegato Rossetti – si svolgerà la sesta edizione di Top Down, il raduno di auto cabrio che offre agli appassionati una ‘passeggiata’ nell’entroterra con una finalità benefica, raccogliere fondi a favore della ricerca del professor Strippoli dell’Università di Bologna per una cura genetica contro la disabilità intellettiva nei soggetti con la Sindrome di Down. Top Down nasce da un’idea di un gruppo di appassionati possessori di auto sportive, che, avendo figli con Sindrome di Down, hanno unito la passione per le auto con l’attenzione verso la ricerca. Gli equipaggi partecipanti provengono da tutta Italia: Top Down ha visto una crescita nell’interesse all’evento, con la partecipazione di 64 equipaggi, e alle tematiche che sostiene. Il prof. Pierluigi Strippoli, del reparto di Genomica dell’Università di Bologna, è uno dei maggiori esponenti a carattere nazionale e internazionale della ricerca sulla Sindrome di Down. La particolarità dell’evento sono i tre punti di partenza in tre regioni: Marche, Emilia Romagna e Toscana. Quest’anno saranno i 3 punti di partenza sono: Pesaro con 35 equipaggi; Cesenatico con 21 e Sansepolcro con 8 che arriveranno alle 12 a Colombarone. Tappa conclusiva, percorrendo la Panoramica, in piazza Europa, a Baia Flaminia".

Poi Ciaroni ha aggiunto: "In questa edizione cambiamo marcia, puntiamo ad un evento inclusivo. Le famiglie e i ragazzi diventeranno i protagonisti dell’evento. Gli equipaggi metteranno a disposizione i loro mezzi per fare foto e far sognare grandi avventure. Previsti spettacoli musicali e di intrattenimento con la partecipazione dell’amico comico Guido Marangoni di Zelig e Giuliano Bufacchi, allenatore della nazionale di basket con sindrome di Down". "L’unicità – ha concluso Pagnini – è anche nel titolo perché Top Down significa togliere il tettuccio e naturalmente c’è il gioco di parole indiretto con la sindrome di Down. La particolarità è che le auto scoperte che sono il gioco degli adulti, in questo caso diventano anche il gioco dei ragazzi che sono l’oggetto di quella che è tutta la fase di reperimento fondi e di ricerca scientifica".

Luigi Diotalevi