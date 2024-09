Raffaeli e Baldassarri incantano prima del via: "Vogliamo trasmettere emozioni alla gente"

Le Marche fanno scuola. Una volta Jesi dettava legge nella scherma, oggi Fabriano lo fa nella ginnastica. Pesaro osserva con stima e curiosità il gran lavoro compiuto in una cittadina di nemmeno 30mila abitanti capace di produrre talenti che incantano il mondo, come quello di Sofia Raffaeli, salita sul podio delle Olimpiadi per mettersi al collo un bronzo che promette di essere solo l’inizio, visti i suoi vent’anni. Ieri alla Vitrifrigo Arena, nel corso della cerimonia inaugurale dei Mondiali di aerobica, standing ovation per lei, Milena Baldassarri e la loro allenatrice Claudia Mancinelli, divenuta un fenomeno social dopo la protesta al tavolo dei giudici che a Parigi ha modificato il punteggio della sua pupilla.

"Questi successi si spiegano prima di tutto col sostegno che c’è dietro le quinte da parte di tante persone che hanno creduto nel progetto, sin da quando Fabriano era una piccolissima società in cui io ero ginnasta, 25 anni fa – ricorda la Mancinelli –. Hanno avuto fiducia nella possibilità di far emergere la bellezza di questo sport, investendo su questa realtà e mettendo le ragazze nelle mani di allenatrici bravissime che hanno portato il movimento ad affermarsi prima in Italia e poi a fornire atlete alla Nazionale. Ora Sofia e Milena sono le ginnaste del momento, ma vacostruito il futuro".

La Raffaeli, classe 2004, è di Chiaravalle ma vive a Fabriano e sente come casa sua entrambe le città: "Non saprei scegliere a quale sono più legata: a Chiaravalle ci sono nata, ho i miei genitori, i miei nonni e altri parenti; a Fabriano mi alleno otto ore al giorno, è ormai una seconda famiglia perché ci stanno tutte le mie compagne e le allenatrici".

Le emozioni delle Olimpiadi sono state forti: "Rappresentare l’Italia, in qualsiasi competizione, è sempre un’emozione unica, figuriamoci ai Giochi olimpici: sentiamo la responsabilità di essere ambasciatrici del nostro paese, ma anche della nostra regione, a cui sono legatissima".

Per la Baldassarri, classe 2001, era la seconda Olimpiade, ma è stata molto diversa da quella di Tokyo: "Assolutamente. Mi dicevano tutti che col pubblico sugli spalti sarebbe stata un’altra cosa ed avevano ragione – ammette Milena –. Vedere sugli spalti i miei familiari e amici fare il tifo ed emozionarsi è stato imparagonabile. Il nostro obiettivo era qualificarci per la finale e viverla insieme dopo esserci allenate tanto ed è stato meraviglioso, ho provato un grande orgoglio pensando di poter essere d’esempio per tante ragazze che praticano questo sport e sognano un giorno di arrivare dove siamo arrivate noi. I sogni possono avverarsi".

Ormai le atlete sono delle star e la ginnastica sta diventando per le bambine quello che il calcio è per i maschi, ve ne rendete conto? "Più che altro siamo felici che il movimento stia diventando sempre più popolare – dicono in coro – e che tante bambine si appassionino alla ginnastica: al di là dell’eleganza, il cuore della ritmica è cercare di trasmettere emozioni ed è quello che vogliamo fare".