Raffaello Gravel ’vola’: "Ormai la bici slow è una moda che attira"

La Raffaello Gravel si allarga, punta al record di iscritti e registra partecipanti anche dai Paesi Bassi. La quarta edizione della cicloturistica dell’Asd Ciclo Ducale si affiancherà (con le stesse date) quest’anno a ’Urbio’, il nuovo evento del Comune di Urbino, in programma il 4-5 ottobre. Due manifestazioni apparentemente distanti, ma che hanno un punto di contatto: entrambe sono incentrate sul benessere. "Nella Raffaello Gravel, la bici è un mezzo finalizzato allo stare bene, al godersi il panorama e al rispetto dell’ambiente - spiega Francesca Brancati, presidente della Ciclo Ducale -. Questo perché la pedalata sulle gravel, biciclette adatte a sterrato e asfalto, non sarà una competizione. Per altro, nel pacco gara, inserito nelle shopper fornite dall’Università di Urbino, metteremo prodotti locali: crescia sfogliata, pasta di Terrabio e caffè Pascucci". L’affiancamento a Urbio permetterà alla Gravel di essere meno isolata, con partenza e arrivo sotto ai Torricini, e di avere un pranzo di fine pedalata alla Data.

Le novità proseguono: "Siamo entrati nel circuito nazionale Maxxis, che prevede otto cicloturistiche in Italia - continua Brancati -. Noi siamo la sesta tappa. Inoltre, sabato proporremo una ’social ride’ con partenza alle 15.30, un giro tra i punti panoramici della città, gratuita e con aperitivo offerto. Seguirà un talk di Andrea Buccarini, nutrizionista della XDS Astana, una delle maggiori squadre ciclistiche al mondo, alle 17, alla Data. Ringraziamo partner e sponsor, senza cui non si farebbe nulla".

Domenica saranno due i percorsi, uno da 82 chilometri e 2200 metri di dislivello e uno da 54 chilometri e 1450 metri di dislivello. Si partirà alle 8.30, toccando Fermignano, Acqualagna, Cagli, Piobbico e Urbania, con la possibilità di un rientro facilitato, per chi volesse, affrontando un tratto finale agevolato. Le iscrizioni sono aperte, sul sito https://cicloducaleurbino.it/, ma ci si potrà segnare anche in loco: serviranno l’iscrizione a una società ciclistica (o una tessera giornaliera con la Ciclo Ducale) e un certificato medico agonistico per il ciclismo, per il percorso lungo, o di sana e robusta costituzione, per il corto. La Gravel ha il patrocinio di Uniurb, Acsi (ente di promozione sportiva) e Comune.

Gian Franco Fedrigucci, assessore agli Eventi sportivi, commenta: "Si propone una visione slow della bici, che sta prendendo piede. Se un gruppo di olandesi in vacanza fa una ricerca per capire se ci sia un evento gravel nel territorio, vuol dire che le persone sono sempre più interessate e che si rientra anche in una proposta turistica outdoor, su cui il Comune lavora sempre più. ’Urbio’ è poi l’elemento utile per far sì che la gente arrivi un giorno prima: questo abbinamento è un punto di forza".