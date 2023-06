“Raffi“ ai concerti di Vasco La cantante inizia il grande tour

Lo scorso anno fu quasi una scommessa quella di cantare in apertura degli ultimi concerti di Vasco Rossi, quest’anno per Raffi (al secolo Raffaella Pierattoni) c’è la definitiva consacrazione. Il cantautore di Zocca avrà di nuovo la cantante pesarese per tutto il suo tour che è iniziato a Bologna (Stadio Dall’Ara, 7-11 e 12 giugno) e proseguirà per Roma (16 e 17 all’Olimpico), Palermo (stadio Barbera 22 e 23 giugno) e Salerno (stadio Arechi 28 e 29 giugno). Un bell’impegno per questa giovanissima cantante pesarese. Per Raffi, infatti, questo tour insieme a Vasco Rossi sarà l’occasione per presentare live il suo ultimo singolo, “Fashion rock“ che da qualche settimana già gira su Spotify e YouTube. Nata a Pesaro 22 anni fa, Raffi ha frequentato il conservatorio e il liceo classico per poi laurearsi in Giurisprudenza a Urbino. È grazie al produttore bolognese e fanese Roberto Casini che il suo percorso canoro prende una strada precisa con la pubblicazione per l’etichetta “Selvaggia Music“ di tre singoli inediti: “Per nessuno“, “Vivo senza te“ e “Dopo di me“ tanto che Vasco Rossi, sentendola esibirsi, la chiama lo scorso anno in tempo per le sue ultime esibizioni a Bari, Ancona e Torino. Quest’anno Raffi e il suo complesso “XXEnergy“ sono di nuovo insieme al cantautore pronti a scaldare con la loro originale musica rock le migliaia e migliaia di fans di Vasco.