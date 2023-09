Raffica di furti al cimitero. Spariscono fiori e cornici. E c’è chi ruba gli oggetti

Dal cimitero sparisce di tutto e la catena di furti sembra inarrestabile. Una serie di sottrazioni dolorose, al di là del valore commerciale della refurtiva: poche decine di euro. Si ruba l’anima più che gli oggetti, cioé il loro valore affettivo altissimo viste le circostanze. Si semina dispiacere e disorientamento. Cosa sparisce dal cimitero? Innanzitutto i fiori, che vengono spostati con una certa regolarità da una tomba all’altra, possibilmente lontana, in modo che non vengano riconosciuti: "Sulla tomba dei miei parenti è sparito il mazzo di fiori freschi, un dispiacere più che un danno", dicono alcuni parenti in visita a un famigliare al cimitero centrale e la stessa cosa avviene al cimitero di Villa Fastiggi. Non solo fiori. Vengono a volte rubate anche le cornici contenenti le foto dei morti, che poi non vengono ritrovate, cornici di colore argentato o dorato che possono sembrare di valore ma che non lo sono. Alcune volte vengono rimossi anche gli oggetti che ornano la tomba, ricordi personali, e sono i furti più dolorosi. L’aumento degli ingressi nel cimitero centrale, in parte controllati da telecamere, non è servito come deterrente a contenere il fenomeno: "Sono anni che avvengono furti al cimitero, e sono gesti che ci lasciano senza parole, negativi a tutti gli effetti, non solo per chi li subisce, ma anche per chi come noi vende fiori. Perché poi la gente smette in alcuni casi di comprarli, tanto li rubano. A volte hanno divelto anche fiori dai vasi. Noi cerchiamo di andare incontro a questi clienti, di trattarli ancora con maggior cura perché il nostro mestiere è quello non solo di fare composizioni dedicate, ma anche di interpretare l’animo delle persone e stare loro vicine", dice Giancarla Giorgini dal suo negozio di fiori di fronte al cimitero, anche questo preso di mira dai ladri: "Ci hanno rubato pochi spiccioli, ma hanno sfondato la porta e fatto danni. Ora ci sono le telecamere".

d.e.