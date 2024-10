Raffica di furti in città. Auto saccheggiata: "Predoni professionisti. Via con la mia batteria"

Una serie di furti dal Porto a Pantano, probabilmente su commisisone o comunque messi a segno con il chiaro intento di rimettere in commercio i pezzi rubati. Costose batterie di auto elettriche, nella specie, rubate da altrettante Toyota. Una vera e propria razzia perpetrata ai danni di sette proprietari di automobili che abitano in diverse zone della città, per un bottino di circa 50mila euro, considerando costi di batteria e mano d’opera per montarla. Tra i derubati c’è Giacomo Marcelli che abita in via Ciro Menotti nel quartiere di Pantano.

Giacomo quando si è accorto del furto?

"Il furto è accaduto nella notte tra martedì e mercoledì. Mi sono accorto la mattina quando sono sceso per andare al lavoro, ho aperto la mia auto, una Toyota Chr, e ho visto che era stato smontato il vano del sedile posteriore, sotto il quale è posizionato il pacco batterie ibrido. Le parti smontate erano in parte nel sedile anteriore e in parte sopra la cappelliera del bagagliaio. Hanno fatto un lavoro pulito, come si dice, da professionisti. Hanno smontato anche il seggiolino del bambino senza romperlo, erano molto esperti e attrezzati: per fare questo lavoro bisogna svitare bulloni e bisogna anche manomettere i perni saldati anti furto, per togliere i quali occorre saperci fare".

A quanto ammonta il danno?

"Sei, sette mila euro se consideriamo anche la manodopera. Un bel danno"

Ci sono tracce dei ladri?

"Non saprei, ho sporto denuncia ci sono indagini della Polizia, vicino al luogo in cui avevo parcheggiato c’è una telecamera privata, ma non so se questa ha potuto inquadrare i ladri. Non so se in questa parte del quartiere ci sono altre telecamere. Siamo in una zona di condomini e bisogna affidarsi eventualmente a telecamere private".

Movimenti strani nei giorni precedenti?

"Non mi sono reso conto di niente"

Lei non è stato l’unico derubato...

"No, il carroatrezzi mi parla di sei o sette auto, tutte visitate nella notte presumibilmente"

Tutte parcheggiate all’aperto?

"Sì, nessuna nel garage"

Cosa ne pensa di questi furti?

"E’ sconcertante pensare che nonostante le telecamere in giro accadano queste cose, in una via illuminata, piena di condomini con il rischio anche di essere visti da qualcuno che torna a casa la notte. Sono basito. Siamo di fronte a un gruppo di professionisti del furto di alto livello. Per come hanno applicato il metodo di smontaggio, possiamo parlare di operai specializzati del settore, non siamo certo alle prese con il ladro che ti rompe il vetro, né con il tossicodipendente"

Cosa farà per essere più sicuro?

"Installerò qualche telecamera nel mio appartamento e doterò l’auto di un antifurto o di un sistema di antitaccheggio che faccia da deterrente".

Davide Eusebi