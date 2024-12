Raffica di furti nel weekend

Altra raffica di furti nelle ultime ore. A Mondolfo, in una casa, i ladri hanno rubato circa 1000 euro in contanti, più o meno all’ora di cena, quando la famiglia non c’era. Altro furto a Fermignano, in una casa situata sulla strada provinciale San Gregorio, dove dopo aver rotto una finestra del balcone, i ladri hanno rubato dei monili in oro. Stesso bottino in una casa di Fossombrone, tra le 10 e le 22 di ieri, quando la famiglia non si trovava in casa. In tutti e tre i casi stanno svolgendo le indagini di rito e i rilievi

i carabinieri delle varie stazioni.