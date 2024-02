Raffica di "telefonate truffa" ad anziani

Sono telefonate rapide ma molto convincenti: "Dobbiamo notificarle un atto del tribunale per un processo. Per evitarlo, occorre pagare subito ad un incaricato del tribunale che verrà a casa 200/300 euro". Queste richieste sono state fatte ieri ad alcune famiglie, soprattutto anziane, della zona di Cattabrighe e della zona mare. Alcuni di quelli che hanno risposto alle telefonate, hanno subito avvertito figli e nipoti, i quali si sono resi conto immediatamente di avere a che fare con dei truffatori. In alcuni casi infatti, tra gli anziani che hanno risposto c’era chi intendeva pagare, preoccupato di non far finire sotto processo un congiunto.

Queste telefonate sono state segnalate alle forze dell’ordine che hanno provveduto a recuperare i numeri di provenienza delle chiamate anche se saranno sicuramente attribuiti a delle sim estere, impossibile da analizzare per poter risalire agli autori dei tentativi di truffa.

Le forze dell’ordine raccomandano di non rispondere a nessuna chiamata di richiesta di denaro.