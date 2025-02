Raffiche di furti. Scaramucci: "Occorre intervenire"

"Qui a Urbino sono due sabato di seguito che si registrano furti nelle abitazioni della zona adiacente il centro storico e nelle frazioni limitrofe – sottolinea il capogruppo di minoranza in consiglio comunale Federico Scaramucci –, mi hanno chiamato alcuni cittadini, nello specifico è stato rubato dell’oro oltre ad aver buttato a soqquadro le abitazioni". Le notizie dei furti preoccupano e la politica se ne fa carico. "La cittadinanza di Urbino – dice Scaramucci – manifesta una crescente preoccupazione per i numerosi episodi di furto che si sono verificati negli ultimi tempi nella nostra città, tali eventi stanno alimentando un diffuso senso di insicurezza tra i residenti, che chiedono risposte concrete e tempestive da parte delle istituzioni. Di fronte a questa situazione allarmante, si rende necessaria un’azione immediata e coordinata per garantire una maggiore sicurezza pubblica. È per questo motivo che abbiamo sollecitato l’organizzazione urgente di un incontro tra l’amministrazione comunale, il prefetto e i capigruppo consiliari. Tale confronto può avere l’obiettivo di individuare misure efficaci per contrastare il fenomeno dei furti e rafforzare la tutela dei cittadini. La sicurezza è un diritto fondamentale e deve essere garantita attraverso strategie mirate, che includano un potenziamento della sorveglianza, una maggiore presenza delle forze dell’ordine e un dialogo costante tra istituzioni e cittadini".

Amedeo Pisciolini